Falta liquidar a 42 ex empleados de la comuna carrilloportense

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto falta por liquidar a 42 de los 64 ex trabajadores que pertenecían a la administración del ex presidente Valfred Cetz Cen, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Edwin Medina Pacheco, secretario general del Ayuntamiento dijo que en los próximos días les estarán pagando 300 mil pesos que se establecieron en el acuerdo, como parte del pago del laudo; hasta el mes pasado les hicieron entrega de cuatro millones de pesos para liquidar a 22 de los ex empleados.

También te puede interesar: Ex funcionarios de Carrillo optan por nuevos amparos

“En diciembre, cuando se les entregó la cantidad acordada, ellos mismos determinaron a quiénes se les realizara el pago de su laudo, nos entregaron una lista en ese entonces y se liquidó conforme a ella, todo esto se realizó conforme a la ley, también todo este trámite se hizo a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje del gobierno del estado; estamos a la espera de que ellos mismos nos entreguen la siguiente lista para continuar con la liquidación de los demás que aún continúan en esto”, dijo.

Consideró que ellos querían proponer a las personas, para que nosotros como ayuntamiento saldemos, pero igual tenemos el derecho de decidir a quiénes liquidar, lo que buscan es reducir el mayor número de deuda con los ex colaboradores.

“Tenemos un recurso destinado para ellos, no podemos excedernos de la cantidad designada, ese fue el acuerdo pactado en una reunión que tuvimos las autoridades con todos ellos”, añadió.

En contraparte, María Luisa Dzib Yam, dijo que hace algunos días mantuvieron una plática con la presidente municipal, Paoly Perera Maldonado, en la reunión, la munícipe les menciono que mantiene su postura de los 300 mil pesos asignados para cada mes, el grupo de nosotros lo que está buscando es que les paguen a seis personas, o si pudiera incrementarle a lo asignado 200 mil pesos más, pero ella alega que no cuentan con más recurso, no tienen ningún convenio y no saben si realmente en estos días se les entregará el siguiente pago.

“La presidenta acordó que el siguiente pago es de 300 mil pesos, pero no estaríamos haciendo nada, porque sólo alcanzaría para una persona, estaríamos hablando que esto se liquidaría en 40 meses, pero el laudo se sigue incrementando y sumando, tenemos nuevamente 16 millones”, dijo.

Medina Pacheco refirió que cuando se firmó el acuerdo automáticamente se congelaron los salarios caídos, gracias a las gestiones que se estuvieron realizando por parte de la presidenta lograron obtener un recurso para ir saldando a los ex trabajadores que realmente no corresponden a su administración.