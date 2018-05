En este lugar, haces tú servicio social y te pagan

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Los jóvenes interesados en una beca de Servicio Social, tienen hasta el 31 de julio del presente para cumplir con los requisitos expuestos en la convocatoria a nivel nacional; en Felipe Carrillo Puerto los alumnos de tres preparatorias pueden acceder a dicha convocatoria.

Placido Yam Pech, responsable de la Biblioteca Pública Adolfo López Mateos indicó difunden la convocatoria entre los jóvenes para que puedan acceder al apoyo que muchas veces es fundamental para continuar con los estudios.

“Es una oportunidad que tienen los jóvenes de nivel medio superior, pueden tener un ingreso al estar realizando su servicio, aproximadamente son mil 300 pesos al mes y su servicio social pueden realizarlo en la biblioteca, son pasos fáciles que deben realizar para poder registrarse”.

Yam Pech, comentó que como primer paso deberán verificar si la instancia donde desean realizar su servicio está participando dentro de ese programa, de ser así el segundo paso es obtener una constancia de aceptación del servicio social que realizaran, luego deberán entregársela al director de su plantel, el tercer paso es solicitar al responsable de la instancia donde realizarán su servicio que los registren como aspirantes en la siguiente página, 207.248.191.98/tablerodecontrol/Login/Login, en el cuarto paso deberán crear un usuario en el sistema de registro (SIRCARD) y deberán llenar la solicitud de beca disponible en www.sircard.sep.gob.mx; por último deberán esperar sus resultados de la preselección a partir del nueve de septiembre de 2018.

“Como consejo deben revisar su correo electrónico constantemente y su cuenta del SIRCAD”.

Manuel Canche Huicab, estudiante de prepa, comento que es algo favorable para los estudiantes debido a que cuando ellos realizan su servicio no reciben ningún apoyo económico, con esta beca pueden ayudarse para su traslado al lugar donde realizarán sus actividades.

“La verdad no había escuchado de una convocatoria que apoyara con algo económico cuando un alumno realiza su servicio social, pero que bien que los gobiernos se preocupen por los jóvenes y que brinden este tipo de oportunidades, apenas hace dos días me enteré sobre la beca y es por eso que vine a preguntar a la biblioteca los requisitos para realizar los trámites y el registro correspondiente, mientras más rápido los realice creo que tendré más oportunidad de ser seleccionado y beneficiarse con una beca que me servirá para mis gastos de transporte o para ahorrarlo y poder continuar con mis estudios en la universidad”.