Colonos denuncia ser excluidos de pavimentación

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Habitantes de la calle 28 por 79 del Plan de Guadalupe, en Felipe Carrillo Puerto exigen a las autoridades municipales expliquen el por qué serán excluidos de la pavimentación que se realizará por su colonia.

Félix Pat Poot habitante del Plan de Guadalupe dijo que no es justo que por pertenecer a otro grupo de colonos los hagan a un lado, todos tienen los mismos derechos, señaló que hace algunos meses les informaron que realizarán pavimentación de calles por el lugar donde él vive, sin embargo, hace unos días compañeros de su agrupación dijeron que la calle se realizará por otro plan.

“Verdaderamente a mí no me importa si no realizan la calle por donde vivo simplemente mi molestia es que por pertenecer a otro grupo de colonos nos excluyan de ciertas cosas, que uno necesita como persona, donde supuestamente se realizará la calle que es en Plan de Guadalupe viven alrededor de quince familias, somos aproximadamente 50 ciudadanos entres personas grandes, jóvenes y menores de edad”.

Pat Poot expresó que en su caso, radican en ese lugar desde hace más de ocho meses, es una colonia que no cuenta con agua, luz, pavimentación entre otros, no es justo que por el antojo de ciertas personas les quiten la construcción de la calle.

Félix Pat comento que donde quieren realizar la calle aún no hay habitantes, es algo incorrecto que quiten algo solo por pertenecer a la asociación civil, al parecer quieren beneficiar al grupo de colonos del regidor Alfaro Yam.

“Si lo quieren llevar que lo lleven por mi parte estoy acostumbrado a vivir así, a mi manera de ver no es correcto que den preferencia a realizar obras donde no hay gente”, añadió Pat Poot.

Por su parte María Matilde Martin Cab, habitante de la colonia Plan de Guadalupe dijo que están pasando por esta situación porque dicen que ellos pertenecen al grupo contrario.

Desde hace más de seis meses los habitantes de ese lugar están realizando solicitudes para ver si las autoridades los apoyan para pavimentar el trayecto por donde circulan ellos todos los días, señaló que no es justo que digan que porque no son priistas no los van apoyar añadió Martin Cab.

Por otra parte Félix Pat mencionó que al menos reciben el apoyo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) quien les proporciona agua dos o tres veces por semana.