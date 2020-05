Felipe Carrillo Puerto: Hospital carece de capacidad para atender casos graves de Covid-19

El Hospital General de Felipe Carrillo Puerto no tiene la capacidad para atender casos graves de Covid-19, es decir, para una terapia intensiva en soportes respiratorios en caso de sufrir complicaciones de esa índole.

“No hay tratamiento para esta virosis nosotros, hospitales, ninguno tiene una capacidad de terapia intensiva, que es el soporte respiratorio, que amerita un caso grave al ser hospitalizado, quien si lleva manejo sintomático son los ambulatorios y el tratamiento (tx) es medidas de protección es el lavado de manos, entre otras”, afirmó Dennise Soto Martínez jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número tres.

También te puede interesar: Chetumal: “Infecta” virus COVID-19 hasta las placas de taxi

La jefa jurisdiccional expresó que afortunadamente los casos presentados hasta el momento en el panorama estatal por la Secretaría de Salud (Sesa), específicamente en el municipio, no son graves, por ende, son ambulatorios, reciben atención en sus casas, con las medidas sanitarias correspondientes.

Destacó que de los sucesos que hasta hoy se perciben en el reporte diario de la Sesa en Carrillo, son 12 positivos; tres defunciones y tres recuperados.

“Lo que puedo comentar es que son del municipio FCP, son ambulatorios y se les está dando la atención de acuerdo a su evolución clínica, (aislamiento en casa). El Hospital General de Carrillo es la única unidad que toma muestras y el laboratorio estatal de salud lo pública, en único laboratorio autorizado y certificado”.

Soto Martínez expresó que no puede emitir alguna geo-referencia de Covid-19 debido a que no tienen la autorización, desde un principio se les indicó que no se puede proporcionar esos datos “X”, la población no ha entendido, sigue haciendo caso omiso, señala y discrimina en lugar de atender el quedarse en casa.

“Las personas siguen con sus actividades comunes, no llevan las medidas estratégicas, tal vez ante el aumento de casos y la difusión de cómo evitar la propagación, sin necesidad de detalles, es de importancia que sigan estas acciones como quedarse en casa, lavado de manos, uso de cubrebocas, sana distancia, para evitar los contagios”.

Se intentó entrevistar a Roberto Perea Flórez, director del Hospital General del municipio, para conocer mayor detalle del espacio asignado para la atención de enfermos de coronavirus en el municipio, con cuántas camas cuentan y más, sin embargo, no respondió las llamadas telefónicas.