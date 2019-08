Felipe Carrillo Puerto: Les pidieron $12 mil pesos, pero no cayeron

Agencia

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- En el primer semestre en 2019 disminuyeron las llamadas de extorsión en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, pues de siete que se registraron en 2018, en este año bajó a tres.

De acuerdo con datos de la Vice Fiscalía de la Zona Centro, de los 10 casos que hay en los dos años, las llamadas que se realizaron a las víctimas fueron para pedirles dinero y amenazarlas con su familia en caso de que no lo hicieran.

Además de llamadas por amenazas de muerte, secuestros y otros. Jorge Humberto Hau Uex, coordinador de la Vice Fiscalía, expresó que conforme a lo datos y denuncias que se han presentado ante el órgano, son 10 las carpetas de investigación que se siguen ante ese delito, aunque no descarta que puedan haber más casos que nunca han sido denunciados.

“Conforme a los datos que tenemos son todas las llamadas de extorsión por número desconocidos y personas quienes no conocen a su víctima, escogen número al azar y es así como dan con las personas, en el cual se les amenaza de muerte, secuestros, y si no cooperan económicamente procederán a realizarlo”, explicó.

Agregó que los recursos que se les solicitó van desde los 12 mil a 350 mil pesos, pero ninguna de las víctimas depósito la cantidad que se les pedía, por el contrario prefirieron colgar e inmediatamente informar a las autoridades municipales y posteriormente a la Fiscalía.

Pidió a la gente no contestar números desconocidos, no proporcionar información sobre su vida, dónde anda, brindar detales de la familia, entre otras, para que no tan fácilmente puedan ser víctimas de alguna llamada; además, evitar estar expuestos físicamente por cualquiera de esos casos.