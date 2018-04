En plantón maestro por inconformidad de colega 'oficinista'

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El grupo de maestros de educación indígena de Felipe Carrillo Puerto que inició con una manifestación, en oficinas de la SEQ en la zona maya, se quedó en plantón permanente ante la falta de respuesta de las autoridades.

Los manifestantes exigen igualdad de obligaciones y responsabilidades, por ende, solicitan el cambio, o en su caso el cese, de la maestra Isidora Chan Collí, que recientemente fue reinstalada en sus funciones.

Armando Gutiérrez López, Jefe del Sector de Educación Indígena dijo que hasta el momento no han concretado ningún acuerdo con las representantes estatales, aunque no descartan un diálogo para resolver el problema.

“Ya son cien maestros que se han unido, no quieren a esa maestra, ellos dicen que es injusto que tenga un puesto cuando ni siquiera aporta nada en beneficio de la educación existen maestros o maestras desempleadas que tienen el deseo de estar frente a grupo, no puede ser posible que una persona tenga la oportunidad y simplemente la rechace”.

Los maestros que se encuentran a las afueras de las oficinas hasta el día de ayer son cien, en el lugar han puesto mantas y carteles con frases como “Hacemos un llamado al gobernador Carlos Joaquín que no sea cómplice de la Isidora Colli Huchim, parásito de la educación”, “Fuera la seudo docente Colli”, “Fuera del nivel de educación inicial indígena”, entre otros.

Gutiérrez López, mencionó que permanecerán en el lugar, comentó que están esperando que el gobernador haga presencia o mande a un representante para darle solución a esta problemática, añadió que los maestros están cansados de que personas como ella estén perjudicando al magisterio.

“Mientras no se tenga una solución, los maestros seguirán firmes, cada uno de ellos se está organizando para no descuidar la educación e ir a dar sus clases, todos ellos están completamente comprometidos, aquí pasaron la noche, aquí desayunaron, almorzaron, están firmes y exigen que se respeten las leyes, el puesto de esa maestra ya no existe, la mesa técnica desapareció desde hace años”.

El jefe del sector comentó que tampoco es justo que esa maestra digan cosas falsas sobre su persona, es lamentable ver como las leyes no son respetadas, por eso todos los que están presentes en este lugar exigen que se hagan valer sus opiniones, están molestos porque hay docentes desempleados que anhelan un trabajo y esta persona lo tiene, pero no aporta nada, añadió Gutiérrez López.