Felipe Carrillo Puerto: Niños de la zona maya pasarán su día en casa por contingencia

Más de 20 mil niños de la zona maya se verán obligados en pasar el Día de Niño en casa ante la contingencia del Covid-19, que ha prohibido eventos masivos, aglomeración de personas y el cese de clases.

En años anteriores, las instituciones educativas acostumbraban a realizar convivios entre todos los niños para festejar el día, las autoridades hacían eventos masivos con bailables, regalos, alimentos, entre otras, para los mismos fines, entre otras acciones, pero está vez será diferente.

Erick Alcocer Angulo, director del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) en el municipio, expresó que este año será distinto para los niños, si antes podían tener un “regalito” o formar parte de in convivio, ahora será muy difícil por la situación económica en la que se encuentra y el cese de actividades.

Dijo que permanecer en casa no garantiza que se les felicite por un día especial; las familias como tal no están acostumbradas a darles realce y los únicos lugares donde recibían esos afectos es en las escuelas, a través de asociaciones civiles e instituciones de gobierno, entre otras.

“En esta ocasión los niños deberán estar en casa acompañados de sus padres, pero conforme a la situación cultural en la que estamos, será un día más en el calendario, muchos, por no decir todos, no van a felicitarlos, no les van a comprar un pastelito o algo porque no hay la costumbre”, destacó.

Expuso que es lamentable, aún más, por la cuestión en la que están en este momento, pasará desapercibido porque no habrá actividades enfocadas a ellos, expuso que es momento que las familias se solidaricen, no olviden algo tan importante como destacar la niñez, sobre todo a sus hijos.

Esta conmemoración se realiza con el fin de reafirmar los derechos de los niños, el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la ONU instituyó la celebración del día internacional de los niños, sin embargo, cada país ha decidido un día especial a fin de celebrar a los pequeños de todo el planeta.

En México, en 1924, se señaló el 30 de abril como Día del Niño siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y Ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos.