Menores de edad, siguen trabajando en las calles de Felipe Carrillo Puerto pese a la contingencia del COVID-19, lo realizan para ayudar en sus casas y tener un sustento económico.

Gladys del Carmen Tun Pech delegada de la Procuraduría para la Defensa de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en el municipio, confirmó que son alrededor de 10 menores entre los 10 a 15 años dedicados a realizar trabajos, aunque, se les ha prohibido, lo hacen con consentimiento de sus padres.

“Desde el inicio de la pandemia, se prohibió rotundamente la participación activa de menores de edad en situaciones laborales, se cumplió, pero después de la activación del comercio comenzaron a salir de nuevo, esta vez con las medidas se seguridad y con consentimiento de los padres”., manifestó.

Añadió que no hacen trabajos fuertes que pongan en peligro su integridad física, únicamente ayudan a sus familiares a la venta de productos, limpian parabrisas, chapeo, entre otras cosas, pero con supervisión de un mayor para que garantice su seguridad en el lugar donde se encuentre.

Explicó que, desde su trinchera verifican que los niños no sean explotados por parte de los familiares o exista alguna red de trata de infantes, pero hasta ahora no ha sido de esa manera, dijo que, tras entrevistarse con los menores, ellos mismos han manifestado que lo hacen para ayudar a la familia y no por otra cosa más.

Por su parte Erick Alcocer Angulo jefe del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) en el municipio, sostuvo que al ver a un niño en la calle investigan si estudia, tienen tiempo libre para jugar, en qué horarios están laborando, sin son explotados, como parte de sus principales derechos.

Añadió que en caso de que se vulnere las garantías de los niños, los exhortarán para que dejen de trabajar, le den el trato que les corresponde, si hacen omisión de la recomendación, podrían quitarle la tutela de los niños, buscar una red familiar para que les brinden la atención necesaria.