Se suman tutores a manifestación contra docente 'oficinista'

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Más de 30 padres y madres de familia, se unieron, ayer, a la manifestación de maestros en el municipio de municipio de Felipe Carrillo Puerto; se plantaron frente a las instalaciones de la jefatura del sector indígena.

Laura Mineli May Cocob, madre de familia argumentó que no es justo que por una maestra a quien calificó de “incompetente” los maestros de base sean perjudicados.

“Por culpa de la maestra los alumnos están sin clases, el detalle de esa maestra es que es inhumana, incompetente, no se le debería permitir laborar a una persona con esas características, no entiendo porque no quiere asistir a su centro de trabajo, sin embargo, vemos que las autoridades de educación a nivel estatal la premian, reincorporándose, esa maestra estaba cesada”.

Desde antes de las 8:00 de la mañana, los padres de familia llegaron a las instalaciones de la jefatura del sector indígena, ubicada calle 68 entre 61 y 63 colonia centro, gritaban: “Fuera la maestra Isidora, no la queremos”, “Nosotros estamos a favor de la manifestación de los maestros”.

Además colocaron algunas cartulinas con leyendas como: “Persona no grata para el nivel de educación inicial indígena”, “Fuera Isidora”.

May Cocob, comentó que de no resolverse la situación haran presencia más personas que apoyan a los maestros, hay gente que estaba dispuesta a venir, pero tuvieron algunos imprevistos, pero comentaron que si necesitan su apoyo vendrán.

Uno de las maestras que se encontraban en el lugar decidió omitir su nombre por miedo a represalias pero informó que al parecer pronto les darán una respuesta a esta problemática, “Debemos lograr un acuerdo de no ser así los maestros y padres de familia tomarán otras medidas, las madres de los alumnos saben que la manifestación que estamos realizando es por el bien de los estudiantes, ese tipo de docentes no los queremos en nuestro sector indígena porque manchan la profesión de un maestro que en verdad luchan por enseñar mejor cada día, argumentó la Profesora de nivel inicial”.

El Comité del sector indígena informó que tuvieron una reunión a puerta cerrada con representantes de la SEQ a nivel estatal donde acordaron que el día de hoy a las dos de la tarde les entregaran el documento donde se especifica que la maestra Isidora Colli Chuc está fuera del sector indígena, también mencionaron que no tomaran represalias con ningún maestro, que estuvieron presentes en la manifestación, acordaron que mientras no se les entregue el documento permanecerán en las instalaciones de la SEQ en Carrillo Puerto.