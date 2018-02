Parque lleva más de cinco años en el olvido

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El parquecito de la colonia Rafael E. Melgar de Felipe Carrillo Puerto, se encuentra en completo abandono en su infraestructura, es decir, carece de pintura, bancas, iluminación, postes y limpieza.

En un recorrido realizado por la zona, específicamente en la calle 55 entre 48 y 50 dentro del fraccionamiento Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), vecinos demandaron el abandono que ha sufrido por más de cinco años.

Nereida Rodríguez habitante de la colonia, denunció públicamente la situación del espacio recreativo y afirmó que no cuenta con buena pintura, sus bancas y postes de luz se encuentran oxidadas, además de no tener iluminación por las noches en sus alrededores abunda la maleza que puede ser peligrosos para las jovencitas de la zona.

“La verdad este espacio todo el tiempo ha estado así por más de cinco años, no está nada bonito y agradable para nuestros hijos, para poder pasar un rato tenemos que irnos a otros lugares porque aquí como no está, no se puede y menos por la inseguridad que cada vez está más latente”, comentó.

Juan Carlos Canul Chable vecino del lugar, agregó que el parque ha estado en esas condiciones desde hace mucho tiempo a pesar de que se le ha realizado las peticiones necesarias a las autoridades; sin embargo, han hecho caso omiso y reconoció que hasta el día de hoy han tenido el abandono de las autoridades.

“Sólo quiero externar la petición a las autoridades municipales de que se nos atienda y se le dé una solución al problema en el que ese lugar se enfrenta, esperando que sea pronto, porque se ha estado viendo obras por todas partes, construcción de parques en comunidades”, expresó, el entrevistado.

Por su parte Jeremías Cabrera Basto, titular de la Dirección de Obras Públicas, comentó que como tal ese lugar no se encuentra en abandono y que constantemente se envían brigadas para darles su mantenimiento, dijo que con respecto a su infraestructura para el ejercicio fiscal 2018 se buscará la posibilidad de contemplarla para algún proyecto.