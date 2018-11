'Desaparecen' parte de la ciclovía en Carrillo Puerto

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Se van a la basura más de 12 millones de pesos que se invirtieron en el año 2015-2016 en la construcción de ciclovía en Felipe Carrillo Puerto, el ayuntamiento la está inhabilitando, dejándola sin funcionamiento.

En un recorrido realizado en distintos puntos de la ciudad, principalmente en la colonia Centro en la calle 72 por 65 y calle 73 hasta llegar a la calle 60, y bajar por la avenida Lázaro Cárdenas, donde hasta ayer se encontraban en funcionamiento la ciclovía, sus boyas fueron retiradas y el espacio asignado está libre para la circulación de cualquier vehículo.

José Ignacio Caamal Chi, director de Tránsito municipal, confirmó que en efecto se está retirando todo el material que se utilizó para la ciclovía, con la finalidad de agilizar la circulación de los vehículos, dijo que el material se reciclará en otros puntos de la ciudad cerca de escuelas públicas, para reducir velocidad y tener un mejor cuidado para los estudiantes.

Juan Carlos Tuz, ciudadano carrilloportense, aseveró que está en desacuerdo con las acciones tomadas por el ayuntamiento, como quitar las boyas que delimitan el área de la ciclovía, dijo que si antes con mucho trabajo se respetaba a los ciclistas, ahora presentan mayor riesgo de ser atropellados.

"Para lo ciclistas obviamente los pone propensos a que sufran algún accidente de cierto modo por estar desprotegidos, pero también entiendo a los conductores de vehículos que no tienen fácil movilidad"

Añadió que espera que estas acciones sean para una mejora o mantenimiento de esos lugares, en su caso resaltarlas para un mejor funcionamiento; expresó que si las están retirando definitivamente sería completamente reprobable, porque se les estará quitando una oportunidad de libre tránsito a quienes usan bicicletas.

Luis Mauricio, habitante de la ciudad quien no quiso dar sus apellidos por miedo a represalias, indicó que el retiro o deshabilitación de parte del espacio designado para ciclistas por una parte es perjudicial, porque presentará riesgo de algún incidente, comentó que por otra beneficia a los transportistas en agilizar sus movimientos.

“Es una acción que poniéndome en las dos vertientes está bien y mal, para lo ciclistas obviamente los pone propensos a que sufran algún accidente de cierto modo por estar desprotegidos, pero también entiendo a los conductores de vehículos que no tienen fácil movilidad en esos lugares y siempre hay poca afluencia”, expresó.

Se intentó entrevistar a Marisol Ciau Manzanero, directora de Obras Públicas municipal, o en su caso al subdirector, Yuri Armando May Bacab, para preguntar el porqué de las acciones y conocerlas a detalle, pero no fue posible, ya que no se les encontró en su oficina.