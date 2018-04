Incrementa precio de naranja en la zona maya

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El precio de la naranja dulce en la zona maya del estado ha registrado un incremento de hasta un 100%, al pasar de 80 pesos la caja hasta cerca 160 pesos actualmente.

Maria Uc Ku, vendedora del mercado Benito Juárez mencionó que ha empezado a incrementarse el precio de la naranja, lo está afectando tanto a personas mayoristas como minoristas. La gran demanda del producto ocasiona que el precio se incremente porque se tiene que traer de lugares más alejados a la zona y eso implica pagar gastos de traslado.

También te puede interesar: Alumnos de secundaria fabrican combustible con naranja dulce

“El producto está agarrando gran demanda, estamos en temporada de calor y muchas personas lo consumen en jugo o agua fresca además de ser un cítrico que ayuda a fortalecer el organismo respiratorio, estos cambios de temperatura ocasiona que personas se enfermen por eso las jefas de hogar les proporcionan a sus hijos la naranja dulce”, comentó

Uc Ku mencionó que tienen que buscar otros distribuidores más alejados al municipio y eso implica comprar en mayor cantidad para que el viaje del producto resulte y también el distribuidor acepte traerlo.

La vendedora comentó que normalmente compra 30 cajas con un valor de dos mil 400 pesos, hasta hace dos meses atrás. Actualmente, la adquiere en cuatro mil 800.

“La diferencia es que tengo que esperar hasta que el señor complete un viaje para que le resulte llegar hasta aquí; él viene del estado de Yucatán”, dijo.

Por su parte, Manuel López Naal, vendedor ambulante del cítrico, indicó que las ventas de naranja han disminuido debido al precio que se encuentra elevado.

Dijo que el kilo de naranja está alrededor de 25 a 30 pesos al menudeo y por el momento resulta más vender el cítrico por menudeo, porque se genera más ganancia.

“Sin embargo, hay que saber cuánto podemos vender porque si uno se excede en comprar demasiado producto se puede echar a perder, estamos en temporada donde el calor es muy intenso y eso también afecta a la fruta; si se echa a perder eso nos implica un gasto extra que no se tiene contemplado en el presupuesto, se pierde tanto en especie como económicamente”, explicó.

López Naal argumento que su producto siempre se encuentra fresco, pues no compra en exceso para no perder lo que no se venda.

Resaltó que no solo maneja fruta, sino también aprovecha a comercializar vegetales, y comentó que la venta fuerte la lleva a cabo en las diferentes colonias de la cabecera municipal.