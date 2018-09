Realidad de los feminicidios, en Mapa

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El primer Mapa de Feminicidios en México, creada por la activista María Salguero, puso en evidencia la falta de credibilidad de la información estadística reportada al Sistema Nacional de Seguridad Pública por la Fiscalía General del Estado, que encabeza Miguel Ángel Pech Cen, quien dejará el cargo mañana domingo.

El mapa reporta, hasta junio pasado, 32 casos de feminicidio, mientras que la FGE reportó en el mismo perÍodo apenas 17 casos. Para María Salguero, una profesionista que desde 2014 realiza un mapa de feminicidios en México, señala que Quintana Roo es uno de los lugares donde las muertes de las mujeres están relacionadas con el crimen organizado.

También te puede interesar: Detienen a presunto autor de doble feminicidio

“He detectado que no están reportando todas las carpetas de investigación, Quintana Roo no es como Veracruz donde he recibido reporte de multihomicidios de mujeres, porque al ser un destino turístico, probablemente manden las carpetas de investigación a homicidios culposos, muertes accidentales o suicidios, pero muchos son por crimen organizado y están involucradas ellas o sus familiares, pero muchas de ellas cuando son asesinadas en pareja, es un patrón de zonas de conflicto armado, y lo están adoptando aquí”, indicó la entrevistada.

El mapa en la página feminicidiosmx.crowdmap.com está con corte a junio, aparecen 32 feminicidios ocurridos en el presente año, la actualización la realiza cada determinado tiempo de acuerdo a sus actividades laborales, toda vez que es un trabajo altruista y de empatía con las víctimas.

En el portal aparecen unos puntos con una cruz al centro en tres colores diferentes para señalar los casos: los de 2016 aparecen en tono azul, de 2017 el color es morado y de 2018 es rojo.

De esa forma en el mapa aparecen los feminicidios en México reportados por la prensa y en 2016 contabilizó dos mil 100 casos; al año siguiente fueron dos mil 200; y hasta el primer semestre de 2018, la contabilidad es de mil 649 casos.

En el caso de Quintana Roo en 2016 fueron 16 casos; al siguiente año la cifra fue de 27 decesos, todos están registrados en la página y al dar clic en cada punto a un costado aparece información con el nombre de la occisa, la fecha, lugar y los hechos estos últimos son la nota periodística, así como la latitud y longitud.

Para la entrevistada las mujeres asesinadas no son una cifra, y por ello inició con el proyecto donde da a conocer el nombre de la persona.

A través de la herramienta alertas de google, Salguero ha puesto palabras clave como “mujeres asesinadas, mujer apuñalada, niña asesinada” para que llegue a su correo toda la información relacionada con la muerte de mujeres y es de esa forma como va nutriendo el portal, para mostrar a la sociedad de la situación que vive la mujer en México.

El sentido altruista combinado con sus estudios de ingeniería en geofísica, le permitieron la creación del mapa interactivo donde aparecen cifras pero con nombres y hechos.