Apoyan a Betanzos Jr. para participar en competencias

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Mientras se prepara intensamente para sus próximas competencias en Medio Oriente, el 9 y 16 de noviembre en Dubái y Abu Dhabi, en el ‘Oceanman World Championship’ y el Mundial de FINA Elite, respectivamente, el tritón Fernando Betanzos Jr. contará con un importante respaldo para sacar a flote sus compromisos.

“El dueño de un bar (ubicado en la Nader) me ofreció hacerme una fiesta. Todos los covers me los donarán para mi viaje. Cojudeq me ayudó con la estancia, además de estos apoyos que me aportará el bar en cuestión”, detalló a Novedades Quintana Roo.

También te puede interesar: Betanzos conquista el Oceanman de Cozumel

En agosto, Betanzos clasificó al ‘Oceanman World Championship’, gracias al primer lugar que conquistó en Cozumel, en el ‘Oceanman 2018 10K’ en Aguas Abiertas, que le permitió avanzar a la justa en los Emiratos Árabes (en la edición de 2016, pero en Benidorm, España, concluyó en lo más alto del pódium).

A Dubái, acudirán los nadadores que clasificaron este año en las diferentes sedes del circuito Oceanman alrededor del planeta, como Oceanman Sochi y Moscú (Rusia), Tabarca y Benidorm (España), Lac Leman (Suiza), Krabi (Tailandia), Odessa (Ucrania), Lago D’Orta (Italia) y Bahía Oitylo (Grecia).

La otra competencia, el Mundial de FINA Elite, programada en 10 Kilómetros, pero en Abu Dhabi, contará con la asistencia de Holanda, Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra, Brasil, Canadá y Grecia, entre otros.

Fernando Betanzos va por el oro en los Centroamericanos

Fernando Betanzos Jr. ya escribió su nombre con letras de oro por convertirse en el primer nadador quintanarroense en clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Estoy muy emocionado por representar a Quintana Roo y portar el uniforme de México en un evento que abre el ciclo olímpico, es un orgullo.

Me veo desfilando en la inauguración, nadando sin parar hasta cruzar la meta, en el pódium con la medalla de oro. Todos los días me levanto con esa ilusión, entreno con esa convicción”, explica el talentoso tritón, quien el próximo 10 de noviembre cumplirá 26 años de edad.

Los Mundiales de Dubai 2012, Tokio 2014, Rusia 2015 y Hungría 2017,además de un par de eventos internacionales en Cozumel y Playa del Carmen, y otro en Cancún, son algunos que respaldan su carta de presentación.

En Veracruz, hace cuatro años, el tritón se quedó en la orilla, estuvo cerca de acceder a los Centroamericanos, a pesar de que tomó parte del proceso para Río 2016.

En plena madurez deportiva, reconoce ‘sentirse fuerte y rápido en el agua’, consciente de que sus rivales tampoco bajarán los brazos, con tal de alcanzar la gloria.

“Me tardé 21 años en lograrlo, trabajando diario con mucha disciplina, sacrificando amigos, diversión. Hoy puedo decir que valió la pena, es un sueño hecho realidad, gracias al apoyo de mis padres, María del Pilar y Fernando, así como el de mi hermana, Ana Celia, son mi motor todos los días para hacer realidad este sueño”, consigna.

En Barranquilla, participará en los 10 kilómetros en Aguas Abiertas, los días 28 y 29 de julio.