Ataque frontal contra huachicoleros

“Los verdaderos trabadores petroleros de PEMEX, estamos de acuerdo con las políticas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de cero corrupción, transparencia y rendición de cuentas, es lo que realmente necesitamos en nuestro gremio por toda la corrupción representada por Carlos Antonio Romero Deschamps, quien ilegalmente se apoderado de nuestro sindicato, como se puede probar en la propia Secretaria de Trabajo” así lo expresó Omar Toledo Aburto, presidente de la Unión Nacional para el Desarrollo Profesional, Económico y Social de los Trabajadores de la Industria Petrolera.

“No hay desabasto de gasolina en nuestro país, pues se cuenta con la suficiente producción, más bien se trata de un proceso de acciones y estrategias por parte del gobierno federal que está ejecutando para combatir la red de delincuentes llamados “huachicoleros” quienes se han dedicado por años en robar el combustible propiedad de la nación y que no eran realmente combatidos por anteriores gobiernos. Con la intervención de nuestro Ejército y la Marina, se ha logrado encontrar instalaciones clandestinas como parte de las operaciones de seguridad, con el respaldo de la sociedad acabaremos con la corrupción que se incrusto en áreas estratégicas del gobierno. Pronto se logrará un restablecimiento al cien por ciento del suministro del gas”

“Como lo reporto nuestro presidente López Obrador se robaban los delincuentes un promedio de 787 pipas diarias y con las acciones emprendidas por el nuevo gobierno, en un periodo corto el robo ha bajado a 177 pipas diarias”

“Tenemos años con el robo de combustible a nuestra empresa, nosotros los trabajadores petroleros estamos conscientes de lo que esta pasando, y apoyamos las medidas adoptadas por nuestro gobierno, para evitar estas fechorías, aseguró en exclusiva Toledo Aburto, Administrador de Plataformas Marinas en la Sonda de Campeche”

“Dijo también que el periodo de representación sindical de los actuales líderes sindicales de Pemex en función finalizó el pasado 31 de diciembre 2018 y al no existir “toma de nota” de ningún comité local de las 36 secciones no pueden ser reconocidos legalmente ante la autoridad. Por lo que su líder no cuenta con la solvencia legal para hablar por nosotros”

*Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 2013. Premio Nacional de Locución 2017. Director de la revista Medicina Científica.