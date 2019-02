Trabajadores orillados a las huelgas

Las huelgas de Tamaulipas, representan en México un modelo que quedó anclado en el pasado, un sindicalismo protegido por los empresarios y el gobierno.

Basta señalar que ninguna empresa se podía instalar en este estado, si no firmaba con el sindicato un convenio, el cual aprovechaba el privilegio para cobrar caro: 4% en cuotas no sólo del salario sino de las prestaciones, liquidaciones y otras prerrogativas.

Los patrones, confiados en un sistema de proteccionismo con las autoridades, se olvidaron en desarrollar una política profesional de negociación con sus propios trabajadores, pues siempre descansaron en esa relación perversa de apoyo que les brindaba el gobierno estatal en turno.

Por su parte, el gobierno local panista, no entendió nunca la inconformidad laboral de los trabajadores, por lo que sus funcionarios prefirieron señalar de un complot al partido de Morena y a una destacada abogada laboralista de todos sus males.

El gobierno de Tamaulipas, encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se vio rebasado por las pasadas huelgas que se han suscitado en su demarcación, lo que nos hace pensar que su equipo de trabajo le falló, pero también a los empresarios. Pues se dejó que el creciente descontento de los obreros se desbordara y con ello buscar comprometer al gobierno federal.

Prueba de lo anterior, es que 15 minutos antes del estallamiento de las huelgas, se declararon incompetentes a 13 empresas y pensaron que con ello la junta federal declararía la inexistencia de las mismas, dejando la posibilidad del desalojo de los trabajadores con la fuerza pública, afortunadamente no sucedió.

Hasta ahora la junta local de Tamaulipas ha sido la instancia competente para atender estos conflictos laborales, también es cierto que la Ley no especifica la rama de maquiladoras como tal. Atendiendo la consigna del gobernador panista que declaró la inexistencia de la mayoría de las huelgas, sin llevar a cabo el procedimiento que la ley señala. Lo peor es que todo mundo ignoró a la junta y las empresas se han ido arreglando una a una y hoy están prácticamente resueltas. Hay otros centros laborales que se ha perneado la inconformidad como Walmart que no es maquiladora.

Este modelo laboral de simulación y complicidades, entre gobierno, empresarios y “sindicatos” debe cambiar por el bien del país.

FRONTERAS. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) en huelga se manifestará hoy miércoles a las siete de la maña en el Zócalo capitalino frente a Palacio Nacional, para buscar ser escuchados por Andrés Manuel López Obrador, presidente se México.

Los trabajadores académicos y administrativos en huelga de esta importante casa de estudios UAM, decidieron manifestarse hoy en el zócalo capitalino, luego de no llegar a ningún acuerdo salarial con las autoridades de la UAM, que además “no han respetado su contrato colectivo de trabajo, al contratar empleados de confianza haciendo labores que ya se están operando”.

“De continuar con la negativa de las autoridades de UAM, de abrir un diálogo respetuoso para los trabajadores, y no nos sentemos para escuchar propuestas, entonces marcharemos el próximo viernes 7 de febrero al medio día, del Ángel de la Independencia a la Secretaria de Educación Pública”.

“Nosotros los trabajadores no estamos cerrados en sostener un negociación de nuestra demanda de aumento del 20 por ciento a nuestro salario que nos parece justo, pues los aumentos de los principales insumos se han ido a los cielos. Pero las autoridades no dijeron que no es posible, y ni siquiera nos ofrecieron una contra propuesta. Desafortunadamente solo nos ofrecen un aumento del 3.35 por ciento, situación que nos parece un insulto, pues tenemos un rezago salarial de más de 30 años”, afirmo Gilberto Robles, Secretario de Relaciones del Situam.

Finalmente dijeron que “su rector doctor Eduardo Peñalosa, no se ha molestado en sentarse a dialogar con nosotros, pero eso si sigue ganando mas de los 100 mil pesos que señaló como tope nuestro presidente López Obrador”.

Por lo mientras, desafortunadamente más de 55 mil alumnos se encuentran sin clases en las 5 unidades académicas que cuenta la UAM y más 5 mil trabajadores están en paro indefinido.