El “nuevo” mecanismo de compras de medicamentos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inició el procedimiento de licitación pública internacional para la compra de medicamentos e insumos para la salud. Es la primera compra centralizada para adjudicar un total de 1,000 claves para el gobierno federal y las entidades que optaron por la transferencia en especie del Seguro Popular. La mayoría de las claves son las declaradas desiertas en las Compras Consolidadas.

La SHCP informó que en la reunión informativa participaron más de 200 proveedores. Al final se reportó que solo son 15 los interesados en el concurso, 9 asociaciones mexicanas y 6 asociaciones extranjeras, todas distribuidoras y productoras de medicamentos.

El gobierno federal será quien asuma la responsabilidad de cumplir con el pago oportuno, punto por cierto a tratar, que dejaremos para después. Un primer tema que llama la atención es el argumento y la justificación que hace la SHCP de convocar a un concurso internacional; dice que la producción nacional no cubre la totalidad de la demanda. En este caso en particular, la mayoría de las claves se declaran desiertas por error en la descripción del producto y porque el precio no es favorable a la convocante durante la subasta a inversa.

Además hay que recordar que las compras del sector salud desde hace años son licitaciones internacionales por la naturaleza de los medicamentos innovadores y de patente. El mecanismo anunciado de adquisición no es nuevo.

Un segundo tema que alarma es la adquisición de productos a asociaciones internacionales. Los medicamentos necesariamente tendrán que contar con registro sanitario emitido por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), como se exige a los demás participantes, por seguridad sanitaria.

Desde 2017, de acuerdo con la FDA y la DEA, la importación de medicamentos, con la prioridad de reducir precios, es una violación la ley norteamericana porque pone en riesgo a la población. Por su parte, la agencia europea EMA, prohíben este tipo de prácticas en materias primas.

Un dato, a mediados de 2018 se registró una alerta sanitaria global sobre el Valsartán, medicamento para controlar la hipertensión. Las agencias FDA, EMA y Cofepris coordinaron esfuerzos y retiraron el producto del mercado. En este tipo de eventos radica la vigilancia de las autoridades sanitarias.

Un último punto que es importante analizar son los estudios de mercado; cuál será la base de los precios de referencia para las 6 asociaciones internacionales que participan en la licitación de la SHCP.

De acuerdo con International Pharmaceutical Federation, un estudio de la cadena de suministro de medicamentos en 27 países de la Unión Europea, concluyó que la distribución tiene márgenes de ganancia de hasta un 24%.

En 2017, un informe de USC Schaeffer explica que, en Estados Unidos, de cada $100 dólares que se gastan en un medicamento, $41.00 dólares son para el productor y $19.00 dólares se destinan para el plan de seguro en la exportación.

La licitación convocada por la SHCP ya está en proceso. En la convocatoria a la reunión privó la desorganización y el descontento por los participantes. Del 3 al 7 de junio se realizará la evaluación técnica y económica. Finalmente, el 10 de junio se dará a conocer el fallo de los proveedores.

No es necesario experimentar, solo hay que evaluar y perfeccionar el modelo de compras consolidadas.