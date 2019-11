Violencia política

Reyna Arelly Durán Ovando, diputa local de Morena revelo valientemente ante el Congreso del Estado de Quintana Roo, que interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, por el agravio y acoso en su contra, por parte del diputado local Roberto Erales Jiménez del Partido del Trabajo, al expresar en plena reunión de trabajo “que algunas diputadas habían llegado a ese peldaño por haber dado las nal…”, al pretender la legisladora ocupar la coordinación de la fracción parlamentaria.

Ante tal inadmisible hecho, las diputadas federales de Morena: María del Carmen Bautista Peláez (Oaxaca); María Chávez Pérez (Michoacán), Zaira Ochoa Valdivia (Veracruz); Paola Tenorio Adame (Veracruz); Rosalinda Domínguez Flores (Oaxaca) y Patricia Palma Olvera (Quintana Roo), se trasladaron de la ciudad de México a Chetumal, para asistir al pleno del congreso de Quinta Roo, para solidarizarse con su compañera legisladora y repudiar los actos violentos contra ella y las mujeres de la región.

La abogada Reyna Duran, mujer soltera, militante del partido Morena, denunció en el pleno que “las expresiones de violencia en su contra, de ninguna manera las iba permitir, dejar pasar este insulto denigrante, grosero, discriminatorio e indignante. Es triste que los diputados de esta legislación exista de esa manera tan retrograda, es triste que a las diputadas se nos califique que solo podamos llegar a este cargo de elección por haber dado las nalgas”

“No señores estamos aquí porque tenemos capacidad, porque trabajamos, luchamos y porque todos los días salimos igual que los varones, al campo por nuestras familias, por nuestra gente, y por lo que creemos. En la comisión de igualdad de género, tuvimos un gran logro al reconocer a esta legislatura como la legislatura de la paridad, y reconozco la labor. Pero fue muy interesante ver que tres diputados coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, que además en su momento no reconocieron en su momento su derecho a presidir la junta de coordinación política de este congreso, votaron a favor de la paridad de género, pero en la practica solo decimos vota a favor de la paridad, pero no lo hacemos no respetamos la ley como lo deberíamos respetar”.