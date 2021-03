México: Fernando Noriega suple a Gonzalo Peña en ¿Qué le pasa a mi familia?

Cancún.-Luego del problema legal en el que se encuentra metido el actor Gonzalo Peña, la producción de ¿Qué le pasa a mi familia? confirmó que el actor Fernando Noriega, será el encargado de dar continuidad en esta historia al personaje de Mariano Rueda.

Mariano es el segundo hijo de la familia Rueda. Es médico oncólogo, con una mente brillante. A pesar de su cerebro privilegiado, tiene poca madurez emocional. Se avergüenza de sus orígenes humildes y está dispuesto a todo con tal de alcanzar una nueva posición social. Sin embargo, debajo de toda esa faceta existe un joven con un corazón lastimado y con un fuerte deseo de ser amado. Fernando Noriega inició grabaciones este martes 23 de marzo y sus primeras escenas serán con los integrantes de las familias Rueda y Astudillo.

El capítulo donde aparecerá por primera vez Fernando Noriega en la producción de Juan Osorio, se emitirá a principios de abril próximo.

“Les agradezco esta bienvenida tan calurosa, desde que se pusieron en contacto conmigo me han tratado increíble. Desde que me enteré (que se quedaba con el papel), hemos estado trabajando a marchas forzadas, he estado leyendo todos los capítulos y he estado viendo lo que ha salido al aire, por eso sus caras ya son muy familiares para mí”, les dijo Fernando a sus compañeros.

Gonzalo Peña, el actor que daba vida a Mariano Rueda, está pasando por un proceso legal fuerte por cargos de violación por los que podría pasar hasta 18 años en la cárcel, y según los últimos informes se convirtió en un fugitivo internacional, ya que sugieren se fue a su natal España, por lo que hasta la Interpol lo busca, así lo explicó el abogado de la víctima a una revista de circulación nacional.