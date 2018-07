¡En chino! Trompista podría quedarse sin ir a mundial

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Fernando Turegano, el sexto mejor trompista a nivel mundial, podría quedarse como el ‘chinito’, nada más ‘milando’.

¿La razón? Debido a los altos costos que le generaría viajar a China, sede del Campeonato Mundial de la especialidad (World Yoyo Contest 2018, su nombre oficial). No cuenta con los suficientes recursos principalmente, los boletos de avión.

También te puede interesar: Atleta cancunense logra seis preseas doradas

"Sigo entrenando, como todos los días, lamentablemente no he completado, no he encontrado al patrocinador indicado para viajar hasta allá, pues ahora lo hicieron muy lejos, en China, el 10 de agosto. Estoy luchando por asistir. Honestamente, veo muy lejana la posibilidad de ir este año, pero para el próximo, más cerca, en Estados Unidos, en Cleveland", explicó a Novedades Quintana Roo.

"He tocado puertas en el municipio, igual con el Fideicomiso que promueve a la Riviera Maya y Cozumel"

Reconoció que "el costo de los boletos de avión son 38 mil pesos para ir y venir, y no los tengo".

A pesar de lo complejo para emprender esta odisea, se aferra a una luz de esperanza. "Ojalá y alguien nos pueda ayudar. He tocado puertas en el municipio, igual con el Fideicomiso que promueve a la Riviera Maya y Cozumel", dijo.

"Este Fideicomiso logró que Manchester United en su playera use la leyenda ‘visite la Riviera Maya’, entonces, mi idea era esa, que en la mía trajera eso para promocionar el destino y me paguen el boleto para asistir a los mundiales", comentó.