Fue un éxito el Festival Gastronómico de Holbox

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El Festival Gastronómico de Holbox recibió en su séptima edición a más de dos mil 800 comensales, quienes contribuyeron a recaudar alrededor de 300 mil pesos que servirá para comprar una camioneta que retire la basura de los humedales.

“Ahí no entra un camión, entonces están llenos de basura, por lo que un grupo de vecinos estamos haciendo el esfuerzo para comprar un vehículo con el que se pueda realizar el servicio”, explicó la organizadora Denisse de Kalafe, que estimó que con el monto recaudado se podrá cumplir con la meta estipulada.

La iniciativa de adquirir una camioneta se debe en gran parte al problema que enfrenta la isla en el tema de manejo de la basura, además, la cantante señaló que la población continúa utilizando plásticos, objetos que terminan en la calle y en los manglares, por lo que resulta complicado retirar estos desechos.

“Hay una falta de cultura de no tirar la basura en la calle, no usar plástico, el tener trampas de grasa en su casa, entonces por más que el gobierno haga, si la gente no colabora, se van a romper los tubos, entonces es una problemática”, dijo De Kalafe, quien calificó de sorprendente la concurrencia de este año al festival.

De acuerdo con los organizadores del evento, el año pasado sólo se registró el acceso de 300 personas durante los tres días, sin embargo, este 2018 la afluencia provocó una derrama de 300 mil pesos, sólo por la venta de bebidas alcohólicas.

La cantante mencionó que el 90% de los asistentes fueron residentes de los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, así como del mismo Lázaro Cárdenas; también se registró concurrencia de personas de Mérida, Tizimín, la Ciudad de México; mientras que el 10% restante fueron extranjeros.

“La comida para mí, fue la mejor gastronomía de estos siete años, la participación de los restaurantes locales y de países como Irán o el estado de Puebla, fue conmovedor y estoy muy orgullosa de cómo ellos van mejorando y mejorando”, afirmó Denisse.

De Kalafe reveló que este año pensaba cerrar el ciclo del Festival Gastronómico de Holbox, sin embargo, el desempeño de esta séptima edición la convenció de continuar con este esfuerzo, pero adelantó que para el próximo año se aventurarán a probar un formato distinto.