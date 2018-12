Más de cinco mil playenses disfrutaron el Festival de Jazz

Octavio Martínez / SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La segunda jornada del Riviera Maya Jazz Festival estuvo marcada por la presencia estelar de Norah Jones y de tres agrupaciones artísticas más, que no dejaron duda que el evento se ha convertido en el emblema artístico y cultural del destino.

Playa Mamitas fue el espacio que recibió a más de cinco mil personas, la noche de ayer, donde a las 19:30 subieron en el escenario Erick Montenegro, Jorge Marzuca y Darío Flota Ocampo, organizadores del evento musical, para dar la bienvenida al público asistente.

En primer lugar apareció Drew Tucker and the New Standard, quienes con una energía basada en sus ritmos acústicos, de cuerdas y de sus instrumentos de viento, contagiaron de su energía y vibra musical a los asistentes, quienes tendidos sobre los arenales sólo se movían al compás de las notas.

Después de una hora en el escenario, cedieron el proscenio a Cristina Morrison, la artista latina que diseminó un ambiente armónico por medio de sus interpretaciones.

La hora llegó y luego que Paco Rosas abrió el escenario, Norah Jones terminó la segunda jornada que probablemente, a más de uno, no se le borrará de la memoria de manera inmediata.

El Riviera Maya Jazz Festival concluirá por primera vez, en sus 16 años de historia, en un día domingo. Habitualmente, terminaba en sábado e iniciaba en un día jueves.

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, anticipaba en la rueda de prensa ofrecida, en la mañana de ayer, que la edición se perfila a ser de los mejores en todos los aspectos.

