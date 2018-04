Fey 'presume' figura en las playas de Cancún

Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Fey compartió a través de sus redes sociales una imagen en la que disfruta del sol de Cancún en bikini.

La estrella de la música mostró cómo disfruta de su tiempo libre en su alberca con vista al mar en el paraíso maya.

"Flotar" es la palabra con la que describió esta fotografía. Hasta el momento la imagen que publicó la cantante, tiene más de 40 mil me gusta y cientos de comentarios de sus fans, donde la elogian por su figura.

Trayectoria de Fey

Con más de 20 años de trayectoria en los escenarios musicales, la cantante Fey informó que su carrera evoluciona, por lo que ha decidido no grabar más discos, y de ahora en adelante sólo expondrá su música a través de plataformas digitales.

“No pienso grabar más discos porque creo que la era digital es lo de hoy. El disco físico ya no es protagónico, de hecho, hay gente que no halla dónde ponerlo, pues no tiene aparato para reproducirlo, ni siquiera los autos nuevos tienen reproductor”, expresó.

“Por eso prefiero optar por lo inmediato. Ya no tengo que esperar dos años para hacer todo un proyecto y mostrarlo. Ahora hago una canción y mañana la expongo, lo cual me encanta porque estoy más presente. Quiero que mis fans tenga a la mano la música que va sucediendo momento a momento”, reveló Fey a Notimex en entrevista.

