Cancunenses triunfan en los Zombien Awards

La primera edición de los Zombie Awards, premios dedicados a lo mejor del horror en el cine mexicano, se llevaron a cabo en la Ciudad de México el 29 de febrero, y de las 34 categorías nominadas, cuatro galardones llegaron a Cancún de la mano de sus talentosos creadores.

Héctor Aguilar, director de cine y creador de la cinta “Some Be”, la cual fue galardonada como la Mejor Película de 2020; la diseñadora de vestuario y caracterización, Gaby Ampudia, ganadora de la estatuilla zombie como mejor make up FX cinematográfico; y Leo Ramos, creador de la Casa de Terror Pandemonium, quien se llevó dos galardones junto con su socio Leo Salgado como Revelación del sureste y Maestro Caracterizador, respectivamente.

Culmina su sueño

“Cuando me mandan la imagen de mi nominación me quedé en shock, sin poder reaccionar, lloraba y lloraba, abracé a mi hijo y lloramos juntos”, compartió con Novedades Quintana Roo, la bella Gaby Ampudia, quien agradecida por este regalo, que le da su talento, la invitación de Héctor Aguilar a ser parte de “Some Be” y la vida, asegura que con este premio ve culminado un sueño.

“El reto que hubo para filmar la película aquí fue muy grande, el reto para conseguir caracterizaciones para cine fue muy grande, no me canso de darle las gracias a Héctor por invitarme a su proyecto y que haya salido muy chido”.

Relevación del Sureste

“Súper emocionado porque están reconociendo todo el esfuerzo, tiempo y talento de muchas personas que hay detrás de la Casa de Terror Pandemonium. Esta primera edición de Zombie Awards no tenían esta categoría, pero gracias a Leo Salgado conocieron nuestro trabajo y nos llevamos el premio como Evento Relevación del Sureste 2020, la verdad fue bien bonito estar en la Ciudad de México, porque se sentía que Cancún estaba presente. Esperemos que haya más ediciones, que estemos nominados y que sigamos ganando premios”, relató Leo Ramos, especialista en caracterización y creación de Casas de terror.

Filme 100% local

“Primero fue una grata sorpresa estar nominados en los Zombie Awards, nos dieron la noticia a través de la página de Facebook y supe que estábamos nominados junto con la película ‘Infección’, que es una película de 12 millones de pesos y que ha tenido un circuito de festivales a nivel mundial, ya se estrenó de manera comercial en Cinépolis, y bueno, lo primero que dije -estoy nominado-, cuando escuché que Gaby también estaba, dije, con uno que nos llevemos, está genial, pero cuando nos anuncian como ganadores, wow, la verdad es trabajo de tres años y medio, nos costó mucho levantarlo por falta de presupuesto y vemos en este premio todo eso reflejado”, compartió Héctor Aguilar, quien confió en su equipo, en su talento y en su gran película “Some Be”, completamente grabada en Cancún y con talento local al 100%.