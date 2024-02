Filtran audio de Chak Me'ex, en donde expone su futuro político

JOSÉ ESQUIVEL: qué onda pepe quién se va a vender

los del PRD se venden, osea

ANÓNIMO: Ese es mi temor, te soy sincero, ese es mi temor

Están por el tema de voto federal o el voto local para su registro

JOSÉ ESQUIVEL: Pero yo sigo, sigo siendo el ‘hijueputa’ PRD aquí en Carrillo

ANÓNIMO: Sí es verdad.

JOSÉ ESQUIVEL: Es decir, si quieren desaparecer el PRD en Quintana Roo, bueno, entonces no voy yo; va va, tampoco va ‘Bebo’ porque ya está en Morena, puedes poner a Ventura.

O vamos a poner a… pues sí, el Ventura o cualquier otro pelaná, y van a desaparecer, porque yo aquí puedo dar 10, 12 mil, 13 mil más lo que salga del Estado, no pierden el registro ellos, ¿no?

ANÓNIMO: Veo que estás equipando a este chavo, ¿cómo se llama?, Narciso.

JOSÉ ESQUIVEL: (Risa), va a tener ocho votos, él no va a ser, obvio, tiene que ser otro; tiene que ser uan persona chingona, y nadie la conoce hasta ahorita, nomás en su pueblo.

ANÓNIMO: ¿Ventura?

JOSÉ ESQUIVEL: No, no les alcanza; tiene 60 equipos de futbol, es todo lo que tiene

ANÓNIMO: ¿Y de los 60 no todo da?

JOSÉ ESQUIVEL: ¿Crees que con eso va a ser?

ANÓNIMO: ¿Y a él quién lo empuja? ¿Leo?

JOSÉ ESQUIVEL: Solito, pero Leo vino a hacer relajo con Narciso, y el wey le cree; ya le dije que los temas legales al pendejo del PRD, porque por él está negociando posiciones en otro lugar.

¿Ah no fue a Ventura y Narciso quien lo hizo?

ANÓNIMO: Tus candidatos a Cabildo, ¿ya los tienes?

JOSÉ ESQUIVEL: no, no, no, no, no, nada así

ANÓNIMO: ¿Tú pondrías o te van a poner?, así la neta

JOSÉ ESQUIVEL: Es que el PRD va a empezar con sus mamadas, ya me entendiste; yo deseo que no sean los mismos hijueputas.

ANÓNIMO: A Isidro, ¿Chagoya qué onda?

JOSÉ ESQUIVEL: Él es un Dios chingón tipo Palazuelos

ANÓNIMO: (Risa) La otra vez platiqué con… está más muerto Chucho Ávila que Chagoya, todos lo dicen.

JOSÉ ESQUIVEL: Mira que conviene que quede Chagoya; claro a nosotros nos conviene que Chagoya quede; má ese es un verdadero caimán, sangre pesada el hijueputa.

ANÓNIMO: Pero ese cabrón ¿será que con Palazuelos no lo tenga fácil?

JOSÉ ESQUIVEL: Palazuelos es el hombre más piojo del mundo, ya traté de hablar con él, cuando yo entro, lo más chingón era PAN, PRD, PRI, MAS, que se dejen de mamadas todos los presidentes de partidos.

ANÓNIMO: ¿Cuál fue la puta ruptura?

JOSÉ ESQUIVEL: Son una bola de estúpidos, si los candidatos somos nosotros: Leo, a ver wey, si gano nos va bien wey, si yo no gano, te mueres de hambre, listo.

JOSÉ ESQUIVEL: Porque mi caso contra ella, o sea, pensó que su caso nunca iba a proceder totalmente.

Pienso que ella fue a ver a la Fiscalía, y es lo que ella simula, desde su chofer, hasta sus empleados más cercanos, hasta el momento de la foto, donde hablaba de mí, que va a denunciarme a la justicia y por qué no fue hace un año, seis meses, ocho meses, porque fue ahorita, wey la acaban de ir a embrocar a ella y fue a pedir ayuda para que no se la revienten.

Porque no tiene nada que ver el poder judicial con la administración pública, con un gobernador o un presidente municipal, que por sus huevos llaman a la Fiscalía y ‘métele la verga a este wey, métela’.

Wey no estás viendo cómo el presidente de la República está peleado con los magistrados, jueces y todo el mundo, ¿y por qué el caso de ella no lo han parado?, ¿y por qué el caso mío?

Pues no es que no haya avanzado, sino que está avanzando como cualquier otro; en lo que no le corresponde, o sea por ejemplo, en mi caso yo puedo dejar, yo puedo ser candidato, ganar, y mi problema ni siquiera todavía tenga solución.

Y mi problema, al final, es un problema en el que ella me metió; yo no estoy demandado por robo, por peculado, ni enriquecimiento ilícito, estoy demandado por desvío de recursos, dime a mí, para qué me vuelves a preguntar que cómo va mi caso.

Me la van a pelar de ida y vuelta wey, y lo sabe el mismísimo Bebo, que fue quien firmó la demanda; es más fácil que se encarguen arriba de romperle la madre a ella.

Que es una mierda, que es una mamona, que es una prepotente, que es lesbiana, que está embarazada, que tiene hijos que son perros, que tiene marido y que esto, wey está bien trastornada, no mames wey.

Leo es abogado, el presidente del PRD, si él viera que tengo un pedo legal o Zambrano viera o cualquier otra persona viera; bueno wey si yo viera que yo tengo un pedo, ‘hija’, en ese momento acepto que me quiten mis demandas y que me paguen lo que me deben, y que me regalen un poquito más (chasquido) y me voy a chingar a mi madre; ya déjense de mamadas.

ANÓNIMO: ¿Cuánto te gastas en la campaña?, ¿con 12 millones lo ganas?, ¿14?

JOSÉ ESQUIVEL: Un poquito más, un poco más, un poco.

ANÓNIMO: ¿Y si lo hay Pepe?

JOSÉ ESQUIVEL: Pues yo no tengo problemas, lo que quiero es tener eso y más, y sí lo voy a tener porque los constructores también están sobres