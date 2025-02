Fin a la anarquía en Cancún

Duro golpe de mesa fue el propinado por los gobiernos estatal y municipal de Benito Juárez al clausurar hace unos días un desarrollo de vivienda que no contaba con permiso alguno y que ya se publicitaba a través de redes sociales.

¡Ya basta de ese agandalle! Ya basta de esas maniobras en las que se mantuvieron impunes esos empresarios durante tantos años, creyendo que Cancún sigue siendo el mismo de hace décadas, cuando se hacían de terrenos e iniciaban el desarrollo sin permiso alguno, sólo a la espera del acostumbrado “moche” a la autoridad para recibir luz verde.

Eso se acabó. Desde la gestión de Mara Lezama como presidenta municipal y hoy con la continuidad de Ana Paty Peralta, la autoridad dejó claro que no se permitirá el crecimiento desordenado y anárquico de Cancún.

En un operativo encabezado por la presidenta municipal y promovido por la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano se realizó la clausura del proyecto “Residencial Hakuna Cancún” por ser irregular al no tener las anuencias correspondientes ante las instancias del gobierno municipal, estatal y federal.

“Estamos hoy clausurando otro supuesto fraccionamiento que se está publicitando y comercializando en redes sociales con el nombre de ´Hakuna´, de manera ilegal porque no cuenta con ningún tipo de permiso, ni de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, ni estatal así como de ninguna autoridad del Gobierno de México”, dijo.

Esta medida debe sentar un precedente para los desarrolladores de vivienda, sí, para aquellos que durante años se sintieron los dueños de Cancún. Es hora que los empresarios tengan bien claro que aquí hay leyes, reglamentos que deben cumplir y saber que en caso de no pasar los estudios ambientales y de viabilidad, no podrán avanzar.

Y el problema no sólo atañe a empresarios. Incluso entre particulares se dan una serie de anomalías que la autoridad ya no pasa por alto.

Así es. No es noticia que en Cancún se ha promovido la venta de casas y terrenos irregulares, sin permiso alguno y que, incluso, están envueltos en una serie de ilegalidades como la venta de un mismo predio a varias personas, que a la hora de escriturar resulta que ese lugar tiene varios dueños, o bien no cuenta con los documentos en orden, o es producto de una invasión, en fin…

Por ello es que Ana Paty expresó: “Les pedimos a todos los cancunenses que antes de comprar se certifiquen, antes de invertir en su patrimonio, que constaten que es un desarrollo irregular, porque si no el día de mañana no va a tener servicios y van a estar incurriendo en la ilegalidad. No queremos que se siga desarrollando ningún tipo de fraccionamiento irregular”, subrayó.

Cancún no es tierra de nadie. Cancún es una ciudad privilegiada, en donde todos sus habitantes tienen el derecho de contar con la certeza jurídica de su propiedad, donde la legalidad debe ser impuesta, donde se privilegie el crecimiento ordenado.