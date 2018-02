Continúa manglar de Tajamar sin atención ni reforestación

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Este fin de semana activistas y miembros de la sociedad civil están realizando una convocatoria en la entrada principal de Malecón Tajamar para firmar un escrito exigiéndole a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

para que se cumpla la sentencia dictada el 22 de junio 2017, donde obliga a la dependencia federal a restaurar el mangle.

Invitan a todos los ciudadanos que lucharon, promovieron y han estado al pendiente del desarrollo de este tema desde hace dos años, para que exijan a la Secretaria de Medio Ambiente que acate la orden de las autoridades. Alrededor de 68 hectáreas fueron destruidas en el mes de enero del 2016, sin embargo con el paso del tiempo se ha recuperado de manera importante.

Rebeca Fuentes, del cuerpo ciudadano “Salvemos Manglar Tajamar”, indicó lo siguiente:

“Vamos a estar mañana, sábado y domingo de cuatro a seis en la rambla de Tajamar en la entrada principal con el objeto de presionar a SEMARNAT que cumple con la sentencia del amparo, el amparo promovido por CEMDA que se dictó sentencia desde el 22 de junio y hasta el día de hoy SEMARNAT no se ha movido nada, no han presentado ningún programa, no han hecho ningún trabajo de restauración del manglar y está ordenado por los jueces, por el colegiado”