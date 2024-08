Fiscalía desmiente acusaciones de intoxicación con fentanilo en Costa Mujeres

Dos turistas estadounidenses, Zara Hull y Kaylie Pitze, que afirmaron haber sido drogadas con fentanilo en un resort de Costa Mujeres, enfrentan un giro en su caso tras los resultados de exámenes toxicológicos que descartan cualquier rastro de la droga en su organismo.

Las jóvenes, estudiantes de la Universidad Estatal de Oklahoma, denunciaron inicialmente sentirse mal después de consumir agua del bar del hotel, lo que desató sospechas de que sus bebidas habían sido adulteradas.

Medios internacionales difundieron la noticia basándose en el testimonio de las jóvenes, lo que provocó una gran controversia. Una fotografía, compartida por la familia de Hull, mostraba un burbujeo inusual en el agua que consumieron, alimentando las sospechas de que el fentanilo había sido introducido en las bebidas. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que la imagen y las acusaciones eran fabricadas.

Cámaras de seguridad del resort captaron a las dos jóvenes consumiendo grandes cantidades de alcohol durante varias horas en la piscina junto a sus amigos. En estado de embriaguez, Hull y Pitze necesitaron asistencia para llegar a un baño; posteriormente una de ellas tuvo que ser retirada en silla de ruedas, mientras que la otra fue cargada por un compañero.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció el inicio de una investigación tras la publicación de reportes que alertaban sobre un posible envenenamiento.

Aunque las víctimas no presentaron una denuncia formal, las autoridades decidieron investigar para aclarar los hechos.

El 12 de agosto, el Fiscal General de Quintana Roo, Raciel López Salazar, informó que recabaron las pruebas de las cámaras de seguridad del hotel, las cuales mostraron el comportamiento de las jóvenes antes de que presentaran malestar.

Además, confirmó que una de las turistas fue ingresada a un hospital privado, donde se le realizó un examen toxicológico que resultó negativo para fentanilo. Con estos elementos, las autoridades concluyeron que no hubo consumo de drogas, desmintiendo así las acusaciones de intoxicación.

Uno de los familiares de las jóvenes identificado como Stephanie Snider compartió una actualización en sus redes sociales sobre la salud de las turistas, donde rechazó la versión oficial de las autoridades, a pesar de que en las imágenes del resort exhiben a ambas chicas bajo los influjos de las bebidas.

En el post realizado ayer, 15 de agosto, la mujer señaló que Zara nunca fue sujeta a un informe toxicológico y que tampoco Kaylie fue trasladada al hospital; sin embargo, estos dichos se contraponen a lo antes declarado en esta misma red social donde los familiares afirmaron que ambas jóvenes si fueron hospitalizas, e incluso habían sido sujetas de extorsión durante su estancia en el instituto médico.