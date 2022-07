Fiscalía y policías de Q. Roo sólo “hacen como que se disculpan”: víctimas

En los cinco últimos protocolos de disculpa pública por haber violentado sus derechos, las víctimas quintanarroenses rechazaron las justificaciones de las dependencias que los agredieron, porque únicamente “hacen como que se disculpan”.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), Felipe Nieto Bastida, explicó que esto sucede cuando los organismos gubernamentales no cumplieron alguno de los puntos para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Citó que la Cdheqroo va a volver a analizar estos casos, a fin de emitir nuevas recomendaciones. Sin embargo, descartó que se apliquen sanciones en contra de los funcionarios agresores, debido a que carecen de dichas facultades.

En lo que va de este año, cuatro personas cuyos derechos fueron atropellados por la Fiscalía General del Estado por presunto tráfico de influencias y abuso de fuerza pública, así como una cuyos derechos laborales fueron violentados en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; rechazaron las disculpas emitidas por los representantes de estos organismos en un evento público.