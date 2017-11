Argentina representará a México en físicoconstructivismo

Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La campeona nacional argentina y subcampeona del Arnold Classic Europa, uno de los eventos mundiales más importantes del físicoconstructivismo, María Alejandra Ayala, representará por primera vez a México en la Diamond Cup Cancún 2017, en que participarán los mejores exponentes de varios países latinoamericanos, y de varios estados de la República Mexicana.

La competidora nacionalizada mexicana apuesta todo por nuestro país y buscará conseguir su carnet como profesional en el evento que se realizará en Cancún, desde mañana y hasta el domingo.

Ayala tuvo un regreso increíble en esta disciplina, tras 16 años de ausencia, en 2015 ganó el cuarto lugar en el Mr. México y cuarto lugar en el Campeonato Mundial que se realizó en El Salvador.

En septiembre de 2016 fue subcampeona del Arnold Classic de Europa, celebrado en Barcelona, y recientemente fue segundo lugar en el Campeonato Nacional Ferrocarrilero en Body Fitness o Figura.

“Para mi será un gran orgullo representar a México, un país que me abrió las puertas y me ha cobijado increíblemente, tengo dos hijos mexicanos y uno argentino, así que buscaré no defraudarlos en el Diamond Cup”, comentó.

“Fue un regreso nada fácil, estuve ausente más de 15 años y ahora me siento plena, segura y con un nivel envidiable, no es presunción, pero me he preparado fuertemente para esta competencia”, apuntó Ayala, quien tiene un ritmo de trabajo muy fuerte, entrena durante tres horas diarias.

“No es fácil, tengo que ser madre de familia primeramente, y es un sacrificio que vale la pena, mi familia me apoya mucho y por ellos sigo adelante y espero conseguir el carnet profesional”, manifestó.

“Es una gran responsabilidad representar a México en un evento internacional, pero haré mi mayor esfuerzo, llegó con todo y me he preparado al cien por ciento, no será fácil, pero espero que en casa tengamos ese respaldo y hagamos que la legión azteca triunfe”, finalizó.