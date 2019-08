Un mundo extremo exige un cambio extremo

Luchar por un mundo mejor no siempre se basa en filantropía. Se requiere que las empresas se involucren en la verdadera sostenibilidad, no únicamente preocuparse en lo financiero, sino que lo que realizan día a día que les genera ingresos no afecte a otros actores. Es decir, en su cadena de valor deben generen un impacto positivo mayor que las donaciones. Las empresas deben velar por su parte social sin olvidarse del medio ambiente.

La economía básica predice que cuando el valor de un recurso no es medido, las empresas sistemáticamente deben invertir en protegerlo. O peor: cuando un recurso valioso no cuesta nada, se consumirá agresivamente y puede ser abruptamente escaso.

¿Qué sentido tiene una economía que crece financieramente y que por su misma naturaleza genera inequidad creciente, acaba el agua y otros recursos de la Tierra, profundiza el individualismo y la exclusión de miles de personas?

¡La economía dirige de tantas formas a nuestras vidas! Pero estamos limitados por la idea que tanto esta como las empresas tienen como único fin generar riqueza financiera para los accionistas.

La realidad es que las relaciones comerciales entre personas y organizaciones pueden implicar mucho más que meros intercambios de bienes y servicios. El “mercado” puede redefinir su sentido, para ser el espacio social donde expresamos nuestros valores y construimos sentido colectivo, sin olvidar a aquellos que quedan fuera del sistema económico, los que aún no han nacido, y la Tierra como casa común de la Vida en permanencia.

Si miras a tu alrededor ¿Qué ves?

El mundo está cambiando y es necesario hacer las cosas de manera distinta. Empresas que entienden cómo el cambio climático y la escasez de recursos afectan su cadena de valor desde las materias primas hasta el reciclaje del producto, será mejor posicionada para mantener o aumentar la cuota de mercado. También podrán abordar mayores retos y construir un mundo más próspero para todos.