CANCÚN, Q. Roo.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) rehabilitará el bulevar Kukulcán de Cancún por el deterioro en el que se encuentra actualmente.

En entrevista con medios de comunicación, la presidente municipal de Benito Juárez, María Elena Lezama adelantó que se hará “una cirugía mayor” a la vía principal la zona hotelera, aunque Fonatur aún se encuentra realizando los presupuestos para la obra.

Se prevé que en las próximas semanas esté de regreso en Cancún y titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y que sea él quién amplíe la información sobre esta obra y la reapertura del Malecón Tajamar.

“Me dijeron, Mara hay buenas noticias (sobre bulevar Kukulcán), la va a dar Rogelio ahora que regrese en 15 días máximo”, dijo, “no quiero adelantarme porque es un tema de presupuesto”.

Con respecto al caso Tajamar, sostuvo que Fonatur ya inició los trabajos de verificación y es probable que en breve se anunciará la fecha exacta de apertura.

El pasado lunes, la ambientalista Katerine Ender expresó su molestia ante el recorrido realizado por autoridades en las instalaciones del Malecón Tajamar y sostuvo que se estaba tratando de sacar “tajada política” del caso.



Apuntó que con esas acciones se rompía el acuerdo al que llegaron ella y autoridades municipales semanas atrás, en torno a la reapertura y el acceso controlado para vehículos.

Sobre ello, Mara Lezama afirmó que sí se llevará a cabo dicha reapertura y alegó que “el acuerdo fue con los ciudadanos”.

“Habrá una gente que quiera unas cosas y otros otras, yo he tenido la voluntad, yo he escuchado a Katerine, ha estado en la mesa de diálogo tres veces. Si dice hoy que no, y mañana que sí… cada quien toma sus decisiones, lo que puedo decir es que nosotros estamos para velar por los intereses de la ciudadanía”, agregó.

Reiteró que aún no se tiene un estimado de cuánto dinero invertirá el Ayuntamiento ni el propio Fonatur para la rehabilitación y el mantenimiento del área, ni qué porcentajes corresponderá a cada una de las partes.