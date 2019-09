Fonatur no dará más dinero para el Malecón Tajamar de Cancún

Alejandro Castro/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) descartó recursos extraordinarios para el Malecón Tajamar, cuya apertura estaba anunciada antes de que concluya este año.

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia a través de la Unidad de Transparencia, para este año Fonatur no tiene contemplado destinar recursos a esta área, cuya apertura estaba planeada desde febrero pasado.

“Para el ejercicio 2019, la Dirección de Desarrollo del Fonatur no cuenta con un importe presupuestado para la rehabilitación del área de Tajamar en Cancún, obras de mantenimiento y restauración, toda vez que no se cuenta con un programa y/o proyecto de inversión de dicha área”, dijo la dependencia. Una de las razones por las que se pospuso su apertura, según dieron a conocer autoridades municipales, fue porque la dependencia se encontraba a la espera de cobrar la póliza de un seguro contra daños materiales, por el vandalismo y robo en el área.

No obstante, Alejandro Varela Arellano, director jurídico de Fonatur, indicó que al 30 de julio de 2019, la dependencia no había cobrado ningún seguro por siniestros de robo o daños en Tajamar, y omitió dar el monto del mismo y las razones del por qué no ha sido cobrado.

Sin embargo, afirmó que cuentan con un presupuesto para el mantenimiento convencional de todas las propiedades del Fonatur, como es el caso de Tajamar.

Detalló que el mantenimiento consiste en labores de limpieza, poda, recolección de basura, etcétera, no así los trabajos de recolocación de alcantarillas, cableado, caseta de vigilancia, plumas de acceso, por citar algunos ejemplos.

Al respecto, Mara Lezama Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez, mencionó que la información que se ha proporcionado al municipio es que continúan las gestiones para la apertura, proyectada en un principio para enero de este año, luego para febrero, y después dijeron que el acceso al público se realizaría “en los próximos meses”, sin que hasta el momento se haya concretado.

La alcaldesa refirió que esperan que la zona de Malecón Tajamar pueda ser abierta antes de los festejos del 50 aniversario de Cancún, pues el sitio podría ser sede de algunos eventos.

Añadió que hay una estatua de Leonora Carrington (artista plástica surrealista británica nacionalizada mexicana) donada al municipio por el Gobierno del Estado y que buscan que sea colocada en el Malecón, pero es necesario que el Fonatur dé luz verde a la apertura.