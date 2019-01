Se quejan cancunenses por fraude de Autofin

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Más de 20 personas aseguran que Grupo Autofin Monterrey las está defraudando, piden que les devuelvan el dinero completo de lo que han aportado para que les asignen un vehículo, pues algunos llevan hasta dos años pagando y no les han entregado la unidad.

En las oficinas de la empresa, según las fechas que les proporcionaron, es en esta semana cuando deben entregarles la unidad, sin embargo, se dieron cuenta que había otras más que reclamaban la devolución de su dinero.

En las ventanas del negocio hay varios sellos de suspensión puestos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el 8 de octubre del año pasado, debido a que detectaron diferencias entre el contrato que la empresa da a sus clientes y el que está autorizado por la dependencia.

Aunque son más de cinco sellos los que luce la fachada, se observaron personas interesadas en hacer un contrato con Autofin, las cuales fueron advertidas por los clientes afectados sobre el incumplimiento del que son objeto.

La Profeco recomendó a los afectados acercarse a ellos para poner una denuncia que se sume a las que ya tienen contra Autofin y que motivó la instalación de los sellos de suspensión el año pasado.

Hay afectados que llevan dos meses aportando más de tres mil pesos mensuales para salir sorteados en la adjudicación, pero hay quienes llevan alrededor de dos años pagando de tres mil 500 a cinco mil pesos mensuales y a la fecha no les dan el vehículo.

María Isabel Bellomo, se dedica a la pastelería, con esfuerzos, contó, ha pagado durante casi dos años una mensualidad que suma casi 100 mil pesos, sin embargo, le han dado largas o le ponen obstáculos para entregarle el auto.

Debido a que no cuenta con aval, la empresa le pide contratar los servicios de un localizador satelital y la renta mensual de éste dispositivo.

“No tengo dinero para eso, ya pagué mucho, nunca me dijeron que no me darían el auto si no tenía aval, ahora me salen con eso, voy a pagar por un servicio que no quiero y que además no me explicaron cuando firmé contrato con ellos”, comentó.

Sergio Hernández Ceballos, gerente del área comercial de Grupo Autofin Monterrey en Cancún, explicó que no son 20 personas inconformes, sino siete, con las cuales, entre el jueves y viernes dialogó y aclararon las dudas que tenían.

Aseguró que no hay fraude, y la inconformidad se debió a que mal interpretaron las cláusulas del contrato por parte del cliente.