Tras renunciar a La Academia Francely, regresa a Mérida

Cancún.- La ahora exacadémica oriunda de Mérida, Yucatán, Francely, decidió poner fin a su estancia en La Academia, luego de saber que su mamá pasaba por un proceso difícil ya que le fue diagnosticado cáncer, es por eso que renunció a su sueño, para estar al lado de la mujer que le dio la vida, así lo compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Me voy contenta, estuve tres meses, ya no faltaba mucho para el final, pero me voy satisfecha con todo lo que aprendí, no renuncié a mi sueño sólo, lo puse en pausa para darle la prioridad a mi mamá en estos momentos”, detalló.

Compartió que desde pequeña veía La Academia y soñaba siempre con entrar para seguir aprendiendo y cantando; no se imagina haciendo otra cosa y justo fue la primera seleccionada para entrar a la competencia, través de la aplicación digital.

Luego de 14 semanas y 12 conciertos, Francely decidió dejar la competencia para dedicarse a cuidar y acompañar a su madre en estos momentos en que su salud es delicada; sin embargo, en sus planes no está dejar a un lado la música.

“El plan es hacer algo de mi carrera que me permita estar con mi mamá, seguir grabando, haciendo canciones, seguir en contacto con la gente mientras sale el proceso de la nueva música que tengo en mente. Cuando vine a ver a mi mamá ni siquiera fue una opción dejar La Academia, pero al regreso tomé la decisión, no fue nada difícil, decidí con el corazón sólo por querer estar con mi madre, que es mi prioridad en este momento y no puedo pensar en otra cosa. Mi mami ya está en tratamiento y está en recuperación, me salgo de La Academia para que ella esté feliz, tranquila y se reponga lo más rápido posible”.

Trabajará duro para llegar a Viña del Mar

“Voy a estar subiendo covers en mis redes sociales, estar en contacto con el público y alimentar mi canal en YouTube para darle continuidad a mi música. Mi siguiente paso es producir mi música y sacarla al mercado, mi gran sueño es cantar en Viña del Mar, así que trabajaré muy duro para cumplir ese sueño, mientras tanto, regresaré a Mérida para retomar la prepa, porque la dejé en pausa para entrar a La Academia, me gustaría estudiar en el Tec de Monterrey la carrera de Comunicación, o bien irme a Guadalajara”, dijo.

“Estar en La Academia nos transformó a todos, entré siendo una y salí otra, veo mis fotos, mi primera presentación y me veo distinta, internamente soy más madura, más consciente, constante y disciplinada, La Academia me transformó y veo un cambio muy grande en mí”, puntualizó.