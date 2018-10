Fernanda Duque/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Un hombre enfermo, de 75 años de edad, entregó todo lo que tenía a una empresa de financiamiento con la esperanza de recibir un crédito por 200 mil pesos y recuperar su negocio de artesanías.

El folleto de Autofinanciamiento Monterrey llegó hasta la puerta del domicilio de Mario N, en Puerto Morelos, prometiendo préstamos rápidos y sin revisar el Buró de Crédito, exactamente lo que él necesitaba.

Sin embargo, nunca imaginó que la empresa le terminaría quitando más de 10 mil pesos, por concepto de mensualidades para entrar a un sorteo y hacerse acreedor a los 200 mil pesos que jamás recibió.

“Mis hijos me prestaron para los primeros pagos, todos de mil en mil; empeñe un reloj, me dieron tres mil 500 pesos para poder continuar con los trámites”.

Una vez concretados los primeros tres pagos, los asesores de Autofinanciamiento Monterrey le requirieron 25 mensualidades por adelantado de dos mil 500 pesos cada uno; Mario sólo pudo cumplir con tres pagos de ese tipo.

“Ya no pude hacer más pagos fuertes, y les dije que me dieran el dinero que les había dado y ahí muere, ya no quería nada, entonces me contestaron que no podían dármelo porque había un contrato. Tuve que buscar un abogado y denunciar ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)”, relató.

Este caso es uno de los 30 expedientes que abrió la Profeco en el estado, y después de un año de audiencias, Autofinanciamiento Monterrey aceptó devolverle sólo dos mil 500 pesos a Mario N, quien junto a su esposa continúa vendiendo artesanías los fines de semana, actividad por la que ganan entre 500 y 700 pesos al día.

Juan Bosco García Galán, delegado en Quintana Roo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), explicó que para evitar este tipo de casos, existe un buró de entidades financieras, a través del cual los usuarios pueden conocer el comportamiento de estas instituciones y los productos que ofrecen. En el caso de Autofinanciamiento Monterrey, el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros indica que no dio información.