Fuente de parador fotográfico deja de funcionar

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Un problema técnico motivó que la fuente recién construida -ubicada frente al Palacio Municipal-, haya dejado de funcionar, aunado a problemas en la entrega de la obra, lo que corresponde subsanar a la dirección de Obras Pública, indicó el director de Servicios Públicos municipales, Víctor Uribe Uc.

Esta fuente y parador fotográfico, concluyó en abril, y funcionó alrededor de un mes todos los días, posteriormente solo por las tardes, hasta que finalmente dejó de funcionar y el agua se puso verde, aunado a una gran cantidad de basura que la gente empezó a colocar. Particularmente envases de plástico se veían flotar en el agua estancada.

También te puede interesar: Mejoran la imagen de parador turístico en Bacalar

El mantenimiento estaría a cargo del área de Servicios Públicos, sin embargo, ya que es una obra que no ha sido recibida por el Ayuntamiento, y ese trámites está a cargo de la dirección de Obras Públicas, hay que esperar a que se corrijan los problemas, indicó Uribe Uc.

Hasta el momento lo que no ha dejado de funcionar es el sistema de luces que son encendidas por las noches. No obstante, el sitio no deja ser fotografiado por el turismo para la “selfie”, o fotografía de grupo. No se tiene una fecha para que se vuelva a poner en funcionamiento lo que se promocionó como una fuente emblemática para el turismo al momento de iniciar su construcción.

Uribe Uc indicó que tan pronto como la obra sea entregada al Ayuntamiento, la dirección a su cargo se ocupará del mantenimiento adecuado, pero corresponde a la dirección de Obras Públicas llevar a cabo ese trámite.

Esta obra, junto con el remozamiento de la explanada del Palacio Municipal y la transformación del carril de baja del lado sur de la avenida Tulum que se convirtió en peatonal con ciclovía, tuvieron recursos de diversas dependencias, entre ellos provenientes del fondo destinado a Pueblos Mágicos, -Proder Mágico, de la Sectur y gobierno del Estado-, de Habitat, aportado por la Sedesol, y fondos propios del Ayuntamiento, con la finalidad de mejorar la imagen del centro de la ciudad, en lo que se incluyó también drenaje sanitario.