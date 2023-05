Fuera del gobierno, irresponsables y agresores

No queremos decir que sean solo estos los diputados de la XVII Legislatura de Quintana Roo que trabajan —no muchos, pero hay algunos más—, pero es claro que los cuatro que se han destacado porque sostienen una mesa de análisis y debate semanal en Cancún, conocidos como Grupo Plural: el independiente Julián Ricalde Magaña (Distrito I), el petista Hugo Alday Nieto (Distrito III). el morenista Humberto Aldana Navarro (plurinominal) y el verde ecologista Guillermo Brahams González (plurinominal), —en orden de circunscripción—, son los más productivos y activos, reflejados por ello con mayor frecuencia en los medios de comunicación y redes sociales.

No son unánimes: tienen frecuentes diferencias que no solo son ideológicas, sino que también se presentan en sus respectivas perspectivas para abordar la problemática de nuestro complejo estado, ofrecer soluciones, deliberar en el parlamento y votar en consecuencia: los une la voluntad de distinguirse de las legislaturas precedentes que, con notables excepciones —por algo son notables—, se caracterizaron por la sumisión total al Poder Ejecutivo, la indolencia absoluta por su trabajo como legisladores y, sobre todo, la holgazanería que los llevaba a dormitar en sus escaños o sillas de comisiones las pocas veces que asistían para levantar el dedo —ahora presionar el botón o su equivalente tecnológico, que en este caso es tocar una tableta—.

Nos referimos en esta ocasión al exhorto de Guillermo Brahams para votar de manera urgente —aquí sí de "obvia y urgente resolución", no como aquella sobre el Plan B de reforma electoral, aprobada en lo oscurito por el Congreso de la Unión y rechazada luego por la Suprema Corte, precisamente por ese madruguete— la reforma constitucional en materia de suspensión de derechos para ocupar algún cargo, empleo o comisión del servicio público.

"Apoyo la moción de Isaac (Janix, un diputado también muy activo) de que se vote de obvia y urgente resolución. Lo único que me puede y me duele es que por la misma naturaleza de la Constitución, esto no pueda hacerse de manera retroactiva, porque si no otro gallo nos cantaría y tendríamos mejores funcionarios públicos; pero la celebro", comentó en tribuna.

Seguimos con la cita de la muy contundente intervención del diputado tucán, quien considera que no habría quien se opusiera a la urgencia de aprobar la iniciativa en comento: "Por tener sentencia firme por la Comisión Internacional de delitos contra vida e integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo piscosexual; por violencia familiar; por violencia familiar equiparada o doméstica; por violación de la intimidad sexual; por violencia política en contra de las mujeres en razón de género (sic), en cualquiera de sus modalidades y tipos", es que se establece la reforma.

En estos días está en comento de todo el orbe el caso de la agresión sexual del furibundo y demencial expresidente estadounidense Donald Trump en contra de la escritora Jean Carroll, que describió pormenorizadamente un acto perpetrado por el revulsivo sujeto en un vestidor de un gran almacén de Nueva York, pero fue juzgado solamente por la vía civil y la decisión del jurado consistió en condenarlo a pagar una indemnización de unos cinco millones de dólares por el abuso, sin calificarlo de violación, que fue justamente lo que sucedió, sin contar que luego de la demanda la difamó grotescamente.

El "castigo" monetario en contra del magnate que la agredida, columnista de 79 años calificó de repugnante, vil y asqueroso, y dijo que su visión de las mujeres es "como la de un cavernícola", es desde luego como quitarle un pelo ya no digamos a un gato, sino a un cobayo, a un mink, por lo que tuvo el cinismo de burlarse de ella llamándola "loca", en medio de aplausos y risas del público, durante una emisión de la cadena internacional de noticias CNN.

A Trump, su inconmensurable poderío económico y sus relaciones políticas con los más poderosos conservadores —fue presidente de Estados Unidos postulado por el Partido Republicano, de 2017 a 2022, si descontamos parte de enero de 2021— no solo lo salvan de pagar, como debiera, por sus crímenes sexuales contra las mujeres y todo tipo de felonías de las que incluso presume en público, sino que es apoyado por un amplio sector de estadounidenses recalcitrantes y es muy probable que sea postulado de nuevo para las próximas elecciones, sin descontar que pueda imponerse al poco popular presidente demócrata Joe Biden, que3 acaba de enunciar sus intenciones reeleccionistas.

A los políticos y burócratas mexicanos en general, y quintanarroenses en particular, la patente de corso para cometer delitos contra las mujeres, los adolescentes y los niños se las proporcionan el poder en turno, sus puestos de elección popular y los cargos en la estructura gubernamental que, mientras más altos se sitúen en la pirámide, más impunidad les reditúan.

La burocracia y los altos cargos son auténticos refugios, oasis placenteros para los agresores de toda laya, pero los de tipo sexual son especialmente apapachados por el machismo político.

No cabe duda: la reforma constitucional en materia de suspensión de derechos para ocupar algún cargo, empleo o comisión del servicio público por conductas como las mencionadas, es urgente a más no poder, y los legisladores que la impulsan y defienden merecen el reconocimiento de toda la sociedad quintanarroense.