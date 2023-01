Fuertes lluvias arruinan el `día sin taxis´ en Cancún

Debido a las lluvias que hubo en Cancún desde la madrugada de este viernes, el “día sin taxis” impulsado presuntamente por ciudadanos y respaldado por socios conductores de Uber, no tuvo la convocatoria esperada.

Desde las siete de la mañana, distintos paraderos en la ciudad estaban abarrotados y la gente hizo largas filas para tomar el transporte público, pero ante las constantes precipitaciones pluviales y demora de camiones y combis, debido a los encharcamientos, hubo gente que optó por usar taxis para llegar a sus centros de trabajo o destinos.

Paraderos en los supermercados de la zona centro, en el cruce de las avenidas 135 y Nichupté, son ejemplos de la saturación del transporte público, ya que en este último había una fila de más de 40 personas esperando conseguir transporte y llegar al trabajo, incluso después de las nueve de la mañana.

El obrero Filomeno Velázquez Robledo estimó que le tomaría más de 40 minutos abordar la ruta que necesitaba, en lugar de los 20 que normalmente espera, situación que atribuyó a las lluvias, pero a pesar de que fue la primera vez que pasaba por tal demora, por lo que aseguró que de ser necesario usaría un taxi.

Otro trabajador, llamado Juan de la Cruz Cahun Tuz, lamentó que tardó dos horas en tomar un camión desde Villas Otoch Paraíso, para llegar a otro paradero sobre la avenida 135, donde encontró tanta gente que había personas en dos filas.

“Es la primera vez que me toca una fila tan larga, hoy no encontré tantas rutas como en otros días, normalmente tardo alrededor de 10 minutos en conseguir transporte para el trabajo. Y tomaría taxi si pudiera, pero no siempre se paran”, dijo.