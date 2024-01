La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) de Felipe Carrillo Puerto, durante el 2023 atendió más de 50 fugas del líquido en distintos puntos de la ciudad que provocaron baja presión o hasta el cese.

Saturnino de Jesús Canul Dzul gerente de la comisión en el municipio, añadió que el año pasado fue un periodo complicado que causó muchas quejas y problemáticas en las familias, quienes se quedaron sin agua, por las constantes fugas derivado por las infraestructuras viejas y que nunca se atendieron.

“Son tuberías de agua que tienen bastantes años que se instalaron, alguno no está con las condiciones como se deben, por eso en un altibajo de presión provoca los daños en la infraestructura, que repercute a un servicio no tan bueno para los usuarios y eso genera inconformidad”.

Expuso que fueron ncimás de 50 fugas, en estimación las atenciones fueron una vez por semana, las cuales se derivaron por la presión que ejerce el líquido en los tubos y al estar resecos, fácilmente los dañó y tras las reparaciones, las bombas se apagaban y se detonaba más la problemática.

Fugas de agua afecta suministro en Carrillo Puerto; reportan 50 en 2023 / (Foto: Jesús Caamal)

Añadió que se atendieron cerca de 50 fugas en distintas colonias y comunidades como Juan Bautista Vega, Jesús Martínez Ross, Constituyentes, pueblos como X-Pichil, Santa Rosa, por mencionar algunas, a través de las solicitudes se han atendido en la brevedad posible para evitar el desperdicio.

“Para darle el mantenimiento, primero se tiene que detectar de dónde proviene la fuga, romper la vía, escarbar hasta más de medio metro y poder tener la visión del daño, para después proceder en busca de las soluciones, que puede ser tardío y el tiempo no siempre es calculable”.

Comentó que en lo que va del año, las fugas reportadas no superan las cinco y aunque no descartan que en este año puedan registrarse, piden la comprensión de la población, porque tal vez parezca un trabajo rápido y sencillo, pero lleva su tiempo, para darle una solución y no es de la noche a la mañana.