La Dirección de Protección Civil del municipio de Benito Juárez sólo puede realizar inspecciones al funcionamiento de elevadores en edificios privados (como condominios) ni federales (como los del Instituto Mexicano del Seguro Social), si hay una queja o petición ciudadana ante la sospecha de que no funcionen de forma adecuada.

Antonio Riveroll Ribbon, titular de la dependencia, comentó que la instancia no cuenta con la facultad de revisar este tipo de instalaciones por sí misma, por lo que para intervenir, debe ser a solicitud de algún ciudadano.

Señaló que en el caso de los condominios, el personal de la dependencia no puede realizar revisiones, pues no cuentan con una licencia de funcionamiento al no ser establecimientos comerciales, por lo que tampoco tienen un programa interno de Protección Civil.

En cuanto a las dependencias federales, señaló que la Dirección de Protección Civil no tiene injerencia de hacer dichas revisiones, al ser instalaciones de otra instancia de gobierno.

“Sin embargo, en ambos casos podemos acudir a hacer una inspección si tenemos alguna queja ciudadana o que la propia dependencia nos lo solicite (en el caso de las organizaciones federales). Sin embargo, nosotros no hacemos las revisiones o inspecciones comúnmente” .

El funcionario aseguró que, hasta el momento, la dependencia no ha recibido ninguna queja acerca de fallas en los elevadores, por lo que no han podido hacer las verificaciones, por lo que pidió a la población que sí tienen una denuncia, que etiqueten a la dirección o al ayuntamiento en redes sociales.

“No necesitamos que siquiera la denuncia tenga nombre, copia del INE, sólo que sea la queja para que podamos apoyar. No hemos tenido, por eso los invito a que si tienen esa situación, nosotros acudimos, porque el fin de Protección Civil es salvaguardar la vida y bienes de las personas”.

En el caso de revisiones que se hacen a instalaciones con licencias de funcionamiento, sobre todo a hoteles, éstos deben presentar una bitácora del funcionamiento de los elevadores, que forma parte del Programa Interno de Protección Civil, la cual debe estar acreditada y firmada por la empresa que presta el servicio de mantenimiento.

Riveroll Ribbon señaló que cuando un elevador presenta alguna falla, el protocolo establece que en ese momento se cierra el acceso para que nadie lo pueda usar, hasta que se repare o se apague para garantizar que no se mueva, aunque indicó que eso no es muy común.