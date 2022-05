Funcionarios siguen impunes ante falta de acciones del Congreso

La falta de celeridad por parte de los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso en el análisis de solicitudes de juicios políticos, ha facilitado que funcionarios acusados sigan impunes a pesar de las pruebas sobre omisiones graves en detrimento de los ciudadanos.

Andrés Blanco Cruz, abogado representante de 33 comunidades que hace un mes presentaron ante el Congreso local una solicitud de juicio político en contra de la alcaldesa de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, por violentar sus derechos a un entorno digno, declaró que hasta el momento no hay seguimiento sobre este tema.

“Entendemos que los diputados se encuentran ocupados en campañas, y por tal motivo no se está realizando el trabajo de comisiones necesario para elaborar el dictamen que declare la procedencia de estos juicios políticos. De hecho los diputados están trabajando en comisiones un solo día a la semana por esta situación”, declaró el abogado.

La dilación en la atención de estos temas, por parte de la Comisión que integran Carlos Hernández Blanco, Edgar Gasca Arceo, María Fernanda Trejo Quijano, María Cristina Torres Gómez y su presidenta Kira Iris San, ha provocado que en otros impera la falta de sanciones.

Falta de sanciones por parte de la Comisión

Un ejemplo es el recurso promovido en contra del ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas y hoy candidato a la gubernatura del partido Movimiento Auténtico Social, Nirvardo Mena Villanueva, que al final fue desechado por haber caducado el tiempo para fincarle responsabilidades.

Vale destacar que dicha solicitud, que en realidad fue revocación de mandato, fue ingresada el pasado 16 de agosto del 2019 al Poder Legislativo, sustentada en que Nirvardo Mena violó la normatividad municipal al desatender sus funciones como presidente municipal al convocar durante sus primeros seis meses de gobierno únicamente a seis sesiones de Cabildo, cuando por ley debieron ser 18.

Seis meses después tomó protesta Kira Iris San como diputada en suplencia de Lili Campos Miranda, encargándose también de la presidencia de la Comisión de Justicia. Iris San desatendió por nueve meses este proceso.

Las promoventes de la solicitud de revocación de mandato, las entonces regidoras Leticia Alcocer Ávila, Lourdes Deinis Lugo, Rubén Álvarez Mendoza, María Elena Ruiz Molina y Fabiola Cervera, acusaron a Kira Iris de evitar la elaboración del dictamen para proteger a quien por esa época formaba parte de su propia coalición del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

No fue sino hasta noviembre del 2021 que la diputada Kira organizó la reunión de Comisión analizar el caso, determinando que sí era procedente la solicitud tras demostrarse que Nirvardo Mena violentó la Ley de Responsabilidad Administrativa, pero debido a que ya no era alcalde de Lázaro Cárdenas desde dos meses antes, no era pertinente entrar al fondo del asunto.

Otros ejemplos son las dos solicitudes de juicio político en contra de Laura Berinstain por un presunto desfalco de 64 millones de pesos durante su tiempo al frente de la administración del Ayuntamiento de Solidaridad tardó más de 12 meses en ser resuelto, llegando incluso a fallecer su promovente, Raúl Fernández León.

En noviembre, la Comisión de Justicia dictaminó que era procedente, pero que habían tardado en dar una respuesta por las elecciones de este año. El Pleno del Congreso aún no ha solicitado la creación de la Comisión Instructora que le dará seguimiento a este caso.

Andrés Blanco señaló que aún están a tiempo de que la actual Legislatura analice la solicitud en contra de Yensunni Martínez, pero si los actuales diputados dan más largas se estaría violentando el principio de la justicia expedita, por lo que podrían interponer recursos en su contra.