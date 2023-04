'Fundadores de Cancún' envían una queja contra encargado del Fonatur

La asociación civil Fundadores de Cancún confirmó que envió una carta dirigida a Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para quejarse sobre la actuación de Juan Manuel Leyva, encargado de la oficina en Cancún, quien prohibió la realización de un picnic en un parque frente a la dependencia en el marco del 53 aniversario de Cancún.

Carlos Cardín Pérez, presidente de la asociación civil, reprochó la actitud del funcionario, quien horas antes de la realización de la séptima edición de este evento, buscó que no se hiciera en el parque que se encuentra frente a las oficinas del Fonatur.

“Estamos enviando una carta al director general de Fonatur, porque esas actitudes no se pueden tener en funcionarios que apenas llegan, no tienen sensibilidad, no se enteran de los usos y costumbres del pueblo y hacen ese atropello a una festividad que ya tiene diez años”, dijo.