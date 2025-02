Furor por el spring break en Cancún es cosa del pasado

A pocos meses de que inicie la temporada de spring break, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres declaró que en los últimos años el furor por estas fechas ha disminuido, debido a que cada vez más hoteles han ofrecido paquetes y promociones, lo que ha dispersado las ventas.

“La tendencia no es que sea a la baja, si no que se ha dispersado el dato, antes había operadores que se dedicaban exclusivamente a ese sector, ahora todos los operadores se dedican, todos los hoteles, los que antes decían que no, ahora tienen spring break, desde hoteles 3 estrellas hasta de lujo”, declaró Jesús Almaguer, presidente de la asociación.