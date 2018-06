Ayuntamiento quiere reencuentro antes de la venta de Pioneros

Verónica Fajardo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- David Ávila Díaz, administrador del equipo de fútbol “Pioneros”, se reunió con los regidores del ayuntamiento de Benito Juárez para determinar qué parte venderán del equipo de Pioneros para disminuir la carga económica a las arcas municipales, indicó que el interés es vender la subdivisión del equipo, lo que representa 12 millones de pesos de ahorro mientras que el ayuntamiento continuará aportando para las ligas femenil, juvenil, infantil y centros de formación.

También te puede interesar: ¡Entérate! Cruz Roja realizó la edición 16 de su bazar

Los regidores decidieron que no habrá venta del equipo hasta realizar un nuevo encuentro, porque en la reunión de ayer, la administración del equipo expuso el trabajo que realizan y el martes 5 de junio volverán a realizar una revisión de las condiciones que tiene el equipo.

Ávila Díaz comentó que autoridades del ayuntamiento se han quejado de la carga económica que genera el equipo Pioneros de Cancún, pero en caso de venderse, sería sólo la segunda división.

El equipo de Pioneros de Cancún realiza diversas actividades con la sociedad, además del equipo profesional, cuenta con otras subdivisiones como: la sub 17, la sub 13, la liga femenil, juvenil e infantil y los centros de formación. En este rubro los menores y jóvenes no pagan ninguna mensualidad.

“No se pretende vender el equipo en su totalidad, sino sólo la administración de la segunda división porque la mayor carga económica se concentra ahí, no se tocará las fuerzas básicas y la tercera división, sólo el equipo de segunda división”.

El administrador del equipo comentó que el gobierno del estado también ha mostrado su interés de apoyar al equipo.

Por último comentó que hasta el momento no hay nada concreto porque la decisión está en el cabildo. El equipo de segunda división está conformado por los 25 jugadores profesionales integrada por varios cancunenses, el cuerpo técnico lo contemplan siete personas además del personal administrativo de darse la venta, los empresarios cubrirían las cuotas, los viajes y todo lo que genera el equipo y la nómina.

El ayuntamiento no tendría injerencia en la segunda división y se encargaría de las ligas juvenil, femenil, infantil y de la formación de jugadores.

“Los padres de familia han mostrado preocupación porque hace unos meses se abrió un centro de fútbol en la colonia Avante, pero no se privatizará porque son 300 niños que atienden en el municipio”.