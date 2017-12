Reconoce ex tesorero millonario desvío

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Pese a que se siguen encontrando irregularidades y omisiones cometidas por quienes fueron funcionarios en la pasada administración, las denuncias penales que ha hecho la actual administración ya rindieron los primeros frutos, ya que el ex tesorero, Gabriel Castro Cárdenas, reconoció haber desviado al menos cinco millones de pesos en detrimento de 300 trabajadores y está obligado a devolverlos.

“Se hizo ya un acuerdo reparatorio, pero en este caso no es un daño patrimonial al municipio, sino a una de las empresas que hacía préstamos a los trabajadores; con este acuerdo se beneficia también a los trabajadores porque la empresa deja de presionar al sujeto de cobro”, reveló Cristina Torres Gómez, presidenta municipal.

Castro Cárdenas y otros ex funcionarios como el ex presidente municipal, Mauricio Góngora Escalante, que fueron denunciados por ese caso, se quedaron con cinco millones de pesos que los trabajadores pagaron vía nómina y que tenían como destino saldarlos con la empresa Finmart.

El caso forma parte de una de las cuatro denuncias interpuestas hasta ahora por la Comuna. De acuerdo a Cristina Torres, Gabriel Castro Cárdenas tiene girada una orden de aprehensión por el caso de Finmart que no se ha podido ejecutar porque tiene un amparo, y por ello pudo presentarse en días pasados a realizar el acuerdo reparatorio.

“Se decidió por este acuerdo reparatorio para que regresen estos poco más de cinco millones de pesos. Debe regresarlo con intereses y lo que Finmart está cobrando a uno de los imputados, y es el ex tesorero quien lo está pagando; el resto de los imputados deberán pagar y seguir la parte que les corresponde”, explicó.

Aunque es un primer paso, a varios ex funcionarios como el mismo Castro Cárdenas, su concuño y ex presidente municipal interino, Rafael Castro Castro, Mauricio Góngora Escalante y Noel Crespo Vázquez, ex director de Servicios Públicos, por mencionar a algunos, tienen denuncias en su contra y órdenes de aprehensión giradas por ese y otros desfalcos que en suma rebasan los 350 millones de pesos que han podido documentar ante la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, siguen detectando más irregularidades y debido a ello la tercera denuncia puesta en abril de este año por un desfalco de 200 millones de pesos va a ser ampliada en la siguiente semana; se agregan comprobantes de una afectación por 20 millones de pesos más.

“Va a ser la próxima semana (interponer la denuncia) porque estamos esperando un par de dictámenes periciales y los peritos requieren un poco más de información; una es la ampliación de un expediente por 20 millones de pesos y otra denuncia nueva es por afectación cercana a los 100 millones”, afirmó.