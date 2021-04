México: Gabriel Salas comparte su música “Entre amigos”

Cancún.- Con más de dos décadas de trayectoria y tres discos, el cantante Gabriel Salas se alejó de los escenarios para darle espacio a su vida personal, se casó y tuvo un hijo. Hace un par de años decidió retomar el rumbo al camino de la música nada más que con la Big Band Jazz de México y es en este 2021, sintiendo cierta madurez en su carrera, lanza un álbum de duetos al lado de grandes de voces. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Salas comparte los detalles de este lanzamiento que lo mantiene feliz y en el gusto del público.

“Hace dos años decidí retomar la música al lado de la Big Band Jazz de México, una orquesta muy prestigiada en el país, hemos hecho material con Armando Manzanero, Aleks Syntek y muchos más, con cierta preparación y experiencia, al ya sentirme maduro y aprovechando la amistad, decido hacer este álbum de duetos”, refirió Gabriel, quien se acompaña de la Big Band Jazz para darle un nuevo aire a bellas canciones de todos los tiempos.

“Empezamos con 10 temas para hacer duetos con artistas importantes de talla internacional, los primeros en decir que sí fueron mi padrino Benito Castro, la española Ana Cirré, Carlos Cuevas, amigo mío desde hace 15 años, Francisco Céspedes y otros duetos que seguimos grabando”.

El primer sencillo que se desprendió de este álbum fue el tema Remolino del maestro Céspedes, posteriormente le siguió “Yo no nací para amar” al lado del buen Samo y actualmente promociona el tema “Quizás, Quizás, Quizás al lado de Carlos Cuevas, además, Salas promete dos sencillos por mes y muchas sorpresas para el resto del año como un dueto más con el actor Lisardo.

“Se siguen sumando artistas, hasta ahora llevamos 20 canciones y seguramente será un álbum doble”, compartió Gabriel, quien asegura ha sido todo un reto reunir a estos talentos; sin embargo, lo considera un sueño cumplido.

Carlos Macías, Napoleón, David Cavazos, Nadia, Marco Di Mauro, Laura León, Susana Zabaleta, Kika Edgar son algunos de los artistas que compartir su talento con el de Gabriel y montarán sus temas en los acordes y el estilo de la Big Band Jazz de México.

Entre los planes que Gabriel tiene para los próximos meses si la pandemia lo permite es retomar los conciertos presenciales.

“Esperando que baje la pandemia, me gustaría hacer una presentación en forma de este material discográfico, ya sea en México o en Las Vegas. El disco ya comenzó a salir con estos sencillos que espero les guste porque ha sido el sueño de toda mi vida, grabar un disco con una gran orquesta y ahora se está materializando, el destino y la amistad me ha llevado hasta donde estoy, es un esfuerzo económico, artístico en el que estoy completamente involucrado, la selección de temas son canciones que me gustan y otras que hemos elegido en conjunto con los artistas invitados”, puntualizó el cantante.