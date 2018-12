¿Crees que ser ambulante es un buen "negocio"? Lee esto

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Más de dos mil trabajadores informales en Othón P. Blanco, entre vendedores ambulantes y obreros, se sujetarán a 176 pesos diarios para el gasto decembrino, debido a que no cuentan con compensaciones monetarias.

César Antonio Iuit, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Othón P. Blanco, explicó que son personas que no se basan en lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) y apenas logran utilidades de dos salarios mínimos, en promedio, debido a que no cuentan más que con las ventas del día de sus productos, en el caso de los vendedores ambulantes; los obreros, llegan a percibir entre 150 pesos y 180 pesos al día.

Precisó que son aproximadamente 500 vendedores ambulantes de ese municipio los que se dedican a la comercialización de frituras y golosinas, con una inversión que les deja al día una utilidad, de dos salarios mínimos.

“Es muy poco lo que gana un vendedor ambulante, además no tienen prestaciones como aguinaldo, prima vacacional, pavo navideño, ahorros o extras que le puedan ayudar en los gastos que en temporada de diciembre se hacen”, señaló el líder sindical.

En el caso de los obreros que trabajan en la construcción hay alrededor de 300 que no han tenido trabajo a lo largo de 2018, más que jornadas laborales temporales y en ese caso llegan a ganar hasta 180 pesos, contrario a los maestros de obra que perciben hasta 300 pesos.

“Tampoco los obreros tienen muchas ganancias, si trabajan en el día ganan pero cuando no hay trabajo tienen que conformarse con lo que les puedan pagar, algunos tienen que buscar empleo en otros lado o también considerar sumarse a los vendedores ambulantes o en comercios pequeños que pagan mínimos salarios”, explicó.

El secretario general de la CROC a nivel municipal, reiteró que las familias padecen de esa situación pero no encuentran una solución favorable, toda vez que hay escasez de fuentes de empleo en Chetumal, los que se aventuran a otras ciudades también se topan con que no hay trabajos permanentes y en muchas ocasiones retornan a su lugar de origen.