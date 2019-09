Garantizan 15 años para pista sintética en Playa del Carmen

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Una garantía de 15 años tendrá la nueva pista sintética del deportivo Mario Villanueva Madrid para que no vuelva a ocurrir un desgaste prematuro y beneficie a cuatro mil usuarios.

Jorge Rodríguez Escalante, subdirector del Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, informó que en las últimas negociaciones con la empresa que realiza la obra, acordaron colocar un material similar al tartán para que tenga la garantía mencionada, para ello le construyen al óvalo un desagüe con la que planean darle un mantenimiento continuo.

“Es un trabajo largo, pero valdrá la pena, tendrá una garantía de 15 años y eso será por un mantenimiento continuo, al menos durante nuestra administración (…) por ello se le innovará el sistema de drenaje que no tenía que, en esta ocasión sí se está contemplando”, dijo Rodríguez Escalante.

Los trabajos en la pista comenzaron a principios de este mes y, aunque en su momento se había informado por parte de Antonio Terrazas Lara, titular de Infraestructura Medio Ambiente y Cambio Climático, que el óvalo estaría listo en octubre, de acuerdo con los nuevos planes dilatará la conclusión para la innovación en sus lados y se pueda darle mantenimiento que permitirá una duración del recubrimiento hasta por 15 años.

“No es cualquier tipo de garantía que se nos da, lo que pasa es que ocurre que a veces no hay mantenimiento constante y en esta ocasión estamos contemplando eso, algo que no se hace o no se hizo en administraciones pasadas”, agregó el funcionario.

El costo de inversión es de siete millones de pesos y esperan tener listo el lugar para el 17 noviembre; días después será la inauguración con un evento atlético.

“Una vez que nos vuelvan a entregar el inmueble, arrancamos días después con la inauguración de la pista, con una sorpresa para la población”, dijo.

La pista de tartán fue inaugurada en 2014, pero días después le fueron señaladas irregularidades por los mismos atletas que hacían uso de ella; el deterioro fue inevitable hasta esta administración municipal que finalmente optó por renovar su superficie sintética.