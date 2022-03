Gasolina en Q. Roo cuesta $2 más que en Yucatán y Campeche

El precio de la gasolina y combustibles en Quintana Roo alcanzó máximos históricos, rebasando la barrera de los 22 pesos por litro de Magna en Cancún, mientras que en Chetumal llegó a los 22.89 pesos.

El reporte de los precios de las gasolinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indica que actualmente llenar un tanque de un vehículo con capacidad de 35 litros cuesta 28 pesos más caro que hace apenas una semana.

Por su parte, la gasolina Premium llegó a comercializarse a precios que van desde los 23.82 pesos el litro, hasta los 24.12 pesos.

Los datos de la Profeco confirman que en Quintana Roo se cotizan los precios más altos de gasolina en toda la Península de Yucatán, dos pesos más que en Campeche y Yucatán.

“Está canija la situación así. Desde la semana pasada nos dijeron que Hacienda iba a dar el 100% de subsidio al impuesto de las gasolinas, y pensamos que era para mejor, que llegaría hasta los 18 pesos; pero pasó todo lo contrario: su costo sube y sube sin que nadie lo detenga”, lamentó Enrique Tun Canché, taxista de la capital del estado.

Dijo que ya está cansado de que el Gobierno Federal argumente que los precios los ponen las gasolineras, y que aún no se verá una disminución hasta que comience a operar la refinería de Dos Bocas.

“Yo creo que piensan que somos idiotas o algo por el estilo, porque primero dicen que el precio no baja por terceras personas, pero luego se contradicen y señalan que aún no puede bajar hasta que no se terminen las refinerías. Al paso que vamos van a poner otro pretexto, y mientras los que nos dedicamos al servicio de transporte público o cualquiera que tenga un vehículo va a tener que seguir soportando este atropello”.